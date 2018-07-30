Совет сельских фельдшеров создадут в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. / ТАСС /. Совет сельских фельдшеров, который намечено создать в Ульяновской области, займется развитием здравоохранения в районах региона. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ульяновской области со ссылкой на главу региона Сергея Морозова.

"В нашей области удалось сохранить сеть ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов — прим. ТАСС). Их на сегодняшний день около 500. Проблемы у них, зачастую, общие и заниматься ими нужно не по остаточному принципу. Нужна скоординированная единая линия, отдельная постоянно действующая площадка — совет сельских фельдшеров", — цитирует пресс-служба слова Морозова.

Глава региона также отметил, что в Ульяновской области есть подобные сообщества: совет главных врачей и совет медицинский сестер, работа которых «помогает в решении различных насущных вопросов».