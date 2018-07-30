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Совет сельских фельдшеров создадут в Ульяновской области
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Совет сельских фельдшеров создадут в Ульяновской области 

ТАСС 5 часов назад
УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Совет сельских фельдшеров, который намечено создать в Ульяновской области, займется развитием здравоохранения в районах региона. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ульяновской области со ссылкой на главу региона Сергея Морозова.
"В нашей области удалось сохранить сеть ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов — прим. ТАСС). Их на сегодняшний день около 500. Проблемы у них, зачастую, общие и заниматься ими нужно не по остаточному принципу. Нужна скоординированная единая линия, отдельная постоянно действующая площадка — совет сельских фельдшеров", — цитирует пресс-служба слова Морозова.
Глава региона также отметил, что в Ульяновской области есть подобные сообщества: совет главных врачей и совет медицинский сестер, работа которых «помогает в решении различных насущных вопросов».
Морозов также предложил рассмотреть, возможно ли возобновить работу районных здравотделов, которые занимались бы взаимодействием с пациентами, пропагандой здорового образа жизни в районах и сотрудничеством с местном властью. «Губернатор также поручил региональному минздраву представить предложения по новой системе управления сельским здравоохранением», — отметили в пресс-службе.
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