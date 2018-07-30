Елена Кулецкая приняла участие в пикантной фотосессии на последнем месяце беременности

Через неделю 36-летие отметит Елена Кулецкая . Известная модель уже пять лет состоит в браке с оператором Станиславом Романовским и сейчас ждет от него второго ребенка. Долгое время она скрывала, что снова беременна, но весной продемонстрировала округлившийся живот. Девушка в прошлом году начала задумываться о втором ребенке, но не думала, что забеременеет так быстро.

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Реальные истории: как проходят роды и беременность в разном возрасте?Рождение ребенка после тридцати или сорока лет уже не кажется чем-то скандальным или удивительным. Очень юные и уже зрелые мамы согласились рассказать нашему корреспонденту о том, чем роды в двадцать отличаются от родов в сорок. А врач высказал мнение о родах после 50. Елена пока скрывает пол будущего малыша, но поклонники уверены, что она ждет мальчика. К такому выводу они пришли, когда модель, отвечая на их вопросы, сделала фон голубого цвета в своей публикации в соцсети. А на днях Кулецка приняла участие в откровенной фотосессии. Она поделилась кадром, на котором запечатлена в одном нижнем белье и плаще. Девушка продемонстрировала большой живот и пикантное декольте. «Приложение отсчета недель прислало напоминание сегодня: »Ваш малыш размером с … пакет чипсов“. Ну не знаааю… Размером может быть и да, а по ощущениям… Пятка влево, локоть вправо. Любимое — потягушечки во все стороны. И думаешь, то ли лопнешь, то ли треснешь… Чипсы! Ха! Перышки в подушке, чего уж мелочиться», — поделилась своими ощущениями модель, которая находится на 36 неделе беременности.

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Поклонники с ней согласились. Они вспомнили, что чувствовали то же самое, когда были в интересном положении. Отметим, что Елена сообщила о своей беременности супругу на Новый год. Возможно, что теперь на свой день рождения она сделает себе подарок. Со дня на день должен появится на свет ее второй ребенок и это может произойти прям в день праздника.

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