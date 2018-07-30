Красота или жизнь: москвичка едва не умерла после укола косметолога

В стремлении обрести безупречную фигуру и идеальный овал лица девушки готовы на многое. Порой желание остановить время превышает голос разума. Тогда девушки обращаются к инъекционным процедурам, слепо доверяя «специалистам» и не утруждая себя неудобными вопросами. За советом о том, как выбрать косметолога и не стать инвалидом, «360» обратился к эксперту в области косметологической медицины Марият Мухиной.

Безуглеводные диеты, голодания, тренировки до потери пульса и даже уколы — женщины готовы на все, если это поможет обрести красивое, идеально ровное лицо без намека на морщинки. Для жительницы Москвы эта гонка за модельными шаблонами могла закончиться печально — она едва не потеряла жизнь.

Я всегда была против инъекционной косметологии. Никогда не делала уколы, разглаживающие морщины, и прочие процедуры. Но врач меня убедила, сказала: «Тебе уже 34, пора». И я решила попробовать

Алена.

Тот день она помнит до малейших деталей. Обычный визит к косметологу, стандартная маска для лица. А вот после врач предложила попробовать уколы для разглаживания морщин.

Сейчас Алена уже не помнит ни название, ни количество инъекций. Только болезненность и неприятные ощущения от манипуляций, что, по словам косметолога, было нормальным. После процедуры девушка расплатилась и вышла. Это последнее, что она помнит. Дальше все как в тумане.

«У меня закружилась голова. Я приложила руку ко лбу — он просто горел. Перед глазами все расплывалось: улица, вход в метро, люди», — вспоминает Алена.

Уже позже, от медиков, она узнает, что кто-то из прохожих заметил теряющую сознание девушку и вызвал бригаду скорой. Врачам девушка призналась, что сделала косметическую процедуру. Но ни на один вопрос о названии препарата и дозировке ответить не смогла. Также как и дозвониться своему «специалисту». Врачи ввели ей препарат, который нейтрализовал действие «укола красоты» и через пару часов отпустили домой.

Эксперт в области косметологической медицины Марият Мухина действия коллег комментировать не любит. Но об этой истории поговорить с «360» согласилась. Девушка жива, она не стала инвалидом, и лицо не обезображено. Но по словам врача, все могло быть гораздо печальнее. И причин тому несколько.

«Первое — это сам препарат. Бывает индивидуальная непереносимость. Увы, такое случается. Второе. Препарат мог быть некачественным. Тут реально нужно смотреть на срок годности, на то, в какой клинике вас принимают. Сейчас на рынке очень много дешевых китайских подделок. К примеру, если одна ампула оригинального препарата стоит 12 тысяч, китайского — в три раза дешевле. Пациенты очень часто не вникают в детали. Не спрашивают, где произведен препарат», — поясняет Мухина.

Профессиональные косметологи настоятельно рекомендуют обращать внимание на несколько моментов перед тем, как согласиться на процедуру. Пациента должна смутить цена значительно ниже рыночной, чаще всего это означает использование некачественных препаратов. Полуподвальные парикмахерские с антисанитарными условиями вообще нужно обходить стороной. И еще, не плохо бы проверять документы как самого специалиста, так и сертификаты на инъекции.

Найти косметолога сейчас несложно. В одном только Telegram — сотни объявлений. Заходишь на страницу — тысячи фотографий и радостных отзывов клиентов. Только проверить их подлинность и квалификацию врача, как правило, возможности нет. Но зачастую красивая картинка, обработанная в фоторедакторе, действительно творит чудеса. Многие верят.

«Много историй: и дипломы покупают, и курсы. По моим наблюдениям, порядка 20-25% дипломов сомнительного характера, или не подтвержденные дипломы из Украины, Молдовы и других стран СНГ, или просроченные сертификаты. Непрофессиональный врач может ввести инъекцию, попасть в вену, и вообще пол лица можно потерять. Это ведь очень опасно. В данной истории очень хорошо, что девушка сразу же обратилась в скорую, потому что осложнения могли быть вплоть до остановки сердца», — говорит Марият Мухина.

Врач-косметолог призывает не стесняться и обязательно уточнять информацию о препаратах: «Это нормально. Не нужно так безалаберно относиться к своему здоровью».