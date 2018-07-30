«Круизный лайнер попал в аварию и пошел ко дну. На корабле была семейная пара. Добравшись до шлюпки, они поняли, что там было место только для одного человека.
В этот момент мужчина оттолкнул жену, которая стояла впереди, и запрыгнул в шлюпку.
Жена стояла на тонущем корабле, и крикнула одну фразу своему мужу.»
Учитель остановился и спросил: «Как вы думаете, что она закричала?»
Большинство учеников взволнованно ответили: «Я тебя ненавижу! Как я была слепа!»
Учитель заметил мальчика, который молчал на протяжении всего урока, она заставила его ответить, и он ответил: «Учитель, я верю, что она кричала — позаботься о нашем ребенке!»
Учитель был удивлен, спрашивая: «Вы слышали эту историю раньше?»
Мальчик покачал головой: «Нет, но это было то, что моя мама говорила отцу перед смертью».
Учитель изумленно ответил: «Это правильный ответ».
Лайнер затонул, мужчина добрался домой и растил свою дочь в одиночку. Много лет спустя после смерти этого мужчины, их дочь нашла его дневник.
Получается, что когда родители отправились в это путешествие, матери уже был поставлен диагноз неизлечимой болезни. Вот почему в критический момент, отец бросился к единственному шансу на выживание.
Он писал в своем дневнике: «Как я хотел бы опуститься на дно океана с тобой, но ради нашей дочери, я не мог себе этого позволить».
История закончена, класс молчал.
Учитель знал, что ученик понял мораль истории, что в мире есть добро и зло, но есть и много ситуаций, которые усложняют понять, что есть что.
Поэтому мы никогда не должны акцентировать внимание только на поверхности и судить других, не разобравшись во всей ситуации.
Те, кто готовы помочь Вам, делают это не потому, что они вам должны, а потому что они считают вас истинным другом.
Тех, кто берет инициативу на работе, делают это не потому что они тупые, а потому, что они понимают свою ответственность.
Те, кто просит прощения первым, делают это не потому, что они не правы, а потому, что они ценят окружающих их людей.
Те, кто отправил вам этот текст, делают это не потому, что им ничем заняться, а потому, что вы в их сердце…