В Югре наркоторговка прикрылась ребёнком ради отсрочки приговора суда

30 июля 2018 года по информации издания «Московский Комсомолец Югра», жительница Нижневартовска обратилась в суд апелляционной инстанции с прошением отсрочить отбытие наказания за распространение наркотиков до достижения ее ребенком 14 лет. Ранее заботливую мать приговорили к 8 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере.

Прокурор такой жест заботы о ребёнке со стороны подсудимой не оценил. Суд так же остался безучастен и оставил приговор без изменения.

ИА «Уральский меридиан» уже писал об особенностях расследования преступлений связанных с торговлей наркотиками. В материале «Анатомия ямальского наркотрафика глазами стражей дорог — без купюр» кроется ответ на вопрос почему служители Фемиды остались равнодушны к аппеляции вартовчанки.