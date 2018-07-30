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В Югре наркоторговка прикрылась ребёнком ради отсрочки приговора суда
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В Югре наркоторговка прикрылась ребёнком ради отсрочки приговора суда 

Уральский меридиан 53 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
30 июля 2018 года по информации издания «Московский Комсомолец Югра», жительница Нижневартовска обратилась в суд апелляционной инстанции с прошением отсрочить отбытие наказания за распространение наркотиков до достижения ее ребенком 14 лет. Ранее заботливую мать приговорили к 8 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере.
Прокурор такой жест заботы о ребёнке со стороны подсудимой не оценил. Суд так же остался безучастен и оставил приговор без изменения.
ИА «Уральский меридиан» уже писал об особенностях расследования преступлений связанных с торговлей наркотиками. В материале «Анатомия ямальского наркотрафика глазами стражей дорог — без купюр» кроется ответ на вопрос почему служители Фемиды остались равнодушны к аппеляции вартовчанки.
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