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Крокодил чуть не откусил руку дрессировщику во время представления — видео
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Крокодил чуть не откусил руку дрессировщику во время представления — видео 

Sputnik Грузия 53 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Хищник захватил руку 45-летнего таиландца во время представления перед сотней зрителей и начал его трясти, пытаясь откусить конечность.
На кадрах видно, как укротитель проводит представление с крокодилом. Сначала он легко стучит по нему палочкой, потом проводит рукой у него внутри пасти.
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Затем дрессировщик заводит свою руку в животное по локоть. Сначала ничего не предвещает беды, но таиландец продолжает просовывать ее глубже. И в тот момент, когда его рука была в пасти хищника по предплечье, тот решил не отпускать бедолагу.
Крокодил захлопнул свою пасть, и дрессировщик издал пронзительный крик. Хищник начал трясти укротителя, пытаясь лишить его руки, но тот чудом сумел освободиться.
Возможно, над ним сжалился сам крокодил или же таиландцу просто невероятно повезло. На кадрах видно, как с его руки на пол стекала кровь, а сам он мужественно ушел в другую сторону, даже не попросив ни у кого помощи.
Таиландцу после инцидента обработали раны и забинтовали руку. Сообщается, что через пару недель он продолжит свои выступления.
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