Бегемот и черепаха стали лучшими друзьями

Цунами разрушило дом маленького бегемота и бедняга отправился в кенийский заповедник. И здесь он страдал бы от одиночества, но на помощь пришла столетняя гигантская черепаха. Удивительная и очень трогательная история о невероятной дружбе!

Черепаха Мзи раньше не подпускала к себе других животных. А вот бегемоту-сироте Оуэну она решила почему-то помочь — однажды утром удивленные служители обнаружили гиппопотама мирно спящего рядом с Мзи.

Маленький Оуэн постепенно стал копировать поведенческие повадки Мзи. Он даже предпочитает типично «черепашью» диету и не обращает внимание на более привычные бегемотам лакомства.

Еще не ясно, смогут ли черепаха и бегемот дружить дальше в будущем. Совсем скоро Оуэн повзрослеет и будет весить 3-4 тонны — за таким приятелем Мзи уже не угонится.