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Бегемот и черепаха стали лучшими друзьями
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Бегемот и черепаха стали лучшими друзьями 

Trendymen 48 минут назад
Фото: Trendymen
Цунами разрушило дом маленького бегемота и бедняга отправился в кенийский заповедник. И здесь он страдал бы от одиночества, но на помощь пришла столетняя гигантская черепаха. Удивительная и очень трогательная история о невероятной дружбе!
Черепаха Мзи раньше не подпускала к себе других животных. А вот бегемоту-сироте Оуэну она решила почему-то помочь — однажды утром удивленные служители обнаружили гиппопотама мирно спящего рядом с Мзи.
Маленький Оуэн постепенно стал копировать поведенческие повадки Мзи. Он даже предпочитает типично «черепашью» диету и не обращает внимание на более привычные бегемотам лакомства.
Еще не ясно, смогут ли черепаха и бегемот дружить дальше в будущем. Совсем скоро Оуэн повзрослеет и будет весить 3-4 тонны — за таким приятелем Мзи уже не угонится.
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