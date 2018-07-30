«Я вас всех очень люблю»: кем был для Новосибирска Яков Лондон

Новосибирск простился с Яковом Лондоном — самым известным медиамагнатом Новосибирска. По словам бывшей супруги Марии Лондон, он умер в реанимации в ночь с 28 на 29 июня после продолжительной болезни, ему было всего 54 года. Как рассказали близкие семьи, состояние здоровья Якова Рувимовича ухудшилось ещё осенью, а последние дни он провёл в реанимации.

Виктор Толоконский и Анатолий Локоть. На церемонию прощания пришли более ста бывших коллег, политиков, однокурсники из НЭТИ, его классная руководительница и даже одноклассница его сына Михаила — девушка со слезами на глазах вспоминала, как они классом снимали в доме Лондонов фильм для уроков истории. Одними из первых к месту прощания приехали бывший губернатор Василий Юрченко и Александр Солодкин-старший. Позже проститься с основателем НТН-4 приехали Иван Индинок

В 1992 году Яков Лондон стал одним из учредителей телекомпании НТН — сюжеты независимого телевидения отличались резкой критикой местной власти, телеканалы НТН-4 и НТН-12 были не просто популярны среди новосибирцев, они были коммерчески успешными проектами. Спустя всего три года, в 1995-м, медиамагнат создал региональную телекомпанию NTSC.

Бывшие журналисты НТН-4 говорят, что начальником он был требовательным, жёстким, но справедливым, — они признаются, что НТН-4 был самым ярким периодом их жизни.

«В июне 1997 года я ещё работал в газете «Советская Сибирь» , редактор предложил мне сходить на программу с Борисом Немцовым . Немцов тогда выступал на НТН-4, он ещё ощущал себя наследником Ельцина — весь такой вальяжный и самодовольный, для него было неожиданно, что молодой пацан, а мне только 25 исполнилось, начнёт его бить жёсткими вопросами, он начал огрызаться — программа вышла интересная. Через неделю мне позвонила Ольга Моргунова, зам генерального директора, сказала, что им понравилось, как я вёл себя в эфире, и пригласила у них работать. Впервые с Яковом Рувимовичем мы пообщались через несколько месяцев, приезжал Примаков, была передача с его участием. После записи он пригласил поговорить. Много говорили. Тогда он сказал, что сидеть на двух стульях долго не получится, а я работал ещё в "Ведомостях" . Говорил, что телевидение — это наркотик, который затянет. Он оказался прав», — вспоминает экс-журналист, депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Жирнов — в начале «нулевых» он был одним из лиц канала и был последним редактором «Новостей».

«Яков Рувимович был сложным, противоречивым человеком. Все политические события тех времён проходили, так сказать, под его контролем, и он был непосредственным участником всех политических событий. Он выстраивал политическую жизнь Новосибирска и Новосибирской области таким образом, что в те времена общение с ним было познавательно. Дружить с ним было просто. Он выполнял все правила дружеских отношений — никогда не предавал, никогда не изменял. А вот сотрудничать достаточно непросто — они никогда не шёл на компромисс. Деловые отношения выстраивал таким образом, что Яков всегда был наверху, был первым. В свою очередь это не всем партнёрам нравилось», — рассказывает депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский , который был знаком с Лондоном несколько десятков лет.

Вечером 2 января 1998 года на Якова Лондона совершили покушение. Как писали в « Независимой газете », киллер поджидал Лондона в подъезде, и когда Лондон подошёл к своей двери, он пять раз выстрелил в спину из пистолета Макарова. Как сообщали тогда в прессе, пули задели лёгкие и костный мозг. Яков Рувимович выжил, но в 33 года оказался прикованным к инвалидному креслу. Заказчиками покушения оказались конкуренты НТН-4 — учредитель НТН и руководитель телеканала НТН-12 Андрей Любимов и начальник службы безопасности компании Борис Власов . В 2000 году Любимова приговорили к четырём годам колонии строгого режима за организацию покушения, Власову суд дал три года за подстрекательство, но его освободили по амнистии и выпустили из-под стражи прямо в зале суда, сообщал «Вечерний Новосибирск».

Виктор Толоконский, тогда занимавший пост мэра Новосибирска, вспоминает: он узнал о покушении на Лондона буквально сразу.

«Через несколько часов я приехал в больницу, он был ещё в операционной. Это была трагедия, которую до сих пор чувствую. Эти подлые убийцы не смогли убить его. Он сохранил не просто профессионализм, не просто свои человеческие принципы, он сохранил жизнелюбие. Нам трудно представить, как жить после столь тяжёлого ранения. Вся его эта жизнь — эти 20 лет — это любовь к жизни, любовь к людям, он не потерял веру в людей, как мне казалось, хотя мы в последние время не общались, но я видел его друзей, его телевизионный продукт, его планы и стремления — всё подтверждало его жизнелюбие и веру в людей», — говорит Виктор Толоконский.

Как отмечает Покровский, после покушения желание участвовать в политике региона у Лондона только усилилось. В 2004 году медиамагнат баллотировался на пост мэра Новосибирска — борьба между Лондоном и Городецким была настолько сильной, что в городе впервые на выборах мэра потребовался второй тур. Однако во втором туре Лондон набрал только 29% голосов, а Городецкий 59%.

Следом Министерство культуры аннулировало лицензии на вещание у новосибирских телекомпаний НТН-4 и НТН-12 — в начале 2005 года Федеральная конкурсная комиссия объявила конкурс на право вещания на частотах НТН. В последний раз журналисты НТН вышли в эфир 21 марта 2005 года.

На прощании мать Якова Лондона — Лия Абрамовна — сказала: «Последними его словами были: „Я вас всех очень люблю“. Основным его качеством была любовь к людям. Самое главное, что мой сын умел, — это прощать даже то, что простить нельзя. Он запрещал говорить о своих болезнях, он так дорожил людьми. Эти слова, которые он даже не произнёс, он по буквам алфавита, которые ему сделала дочь, написал. Всем вам большое материнское спасибо, что вы пришли, что вы помните, что вы дорожите тем временем, которое провели с ним. Я всех вас обнимаю». Читайте также: Башню сносит Репортаж из башни возле площади Карла Маркса, из которой вещали НТН-4, — там до сих пор висят таблички с названием телекомпании.