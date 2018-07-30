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Канье Уэст оказался бездарным дизайнером
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Канье Уэст оказался бездарным дизайнером 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Поклонники высмеяли наброски кроссовок, сделанные американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом и опубликованные им в своем Twitter в пятницу, 27 июля. Об этом сообщает Highsnobiety.
Речь идет о новых моделях Yeezy Boost 700 Wave Runner, Yeezy Boost 350 и Yeezy 500, которые Уэст планирует выпустить в 2019 году.
Пользователям Twitter не понравилась техника исполнения эскизов, и они раскритиковали их в соцсети, называя «детскими».
«Это нарисовала Норт?» — писали они, имея в виду дочь Канье Уэста.
«Кажется, я архитектор», — шутили другие, выкладывая свои рисунки.
«Тут нарисованы коньки, да?» — иронизировали третьи.
В июне Канье Уэст выпустил рекламу своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, в которой снялись порнозвезды. Обувь Уэста прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги.
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