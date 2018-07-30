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На набережной в Щукине провели «Вечерний диалог»
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На набережной в Щукине провели «Вечерний диалог» 

Управа района Щукино 41 минуту назад
Фото: Управа района Щукино
На набережной района Щукино в рамках проекта «Московское долголетие» и программы летних чтений «Читаем под открытым небом» сотрудники библиотеки №243 «Образ» провели летнюю читальню «Вечерний диалог».
— Гости слушали стихи великих поэтов в исполнении наших библиотекарей. Посетители читальни приняли участие в тематической викторине «Поэты России» и разгадывании кроссвордов. Знакомство с фото— и видеотехникой 20-60 годов прошлого века из коллекции библиотеки перенесло наших гостей их в далекое детство, — рассказали сотрудники библиотеки.
В завершение всем любителям чтения вручили книги в подарок от библиотеки. (ео)
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