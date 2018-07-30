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«Guess where I am?»: появились футболки с цитатами Аллы Вербер
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«Guess where I am?»: появились футболки с цитатами Аллы Вербер 

Собака.ru 4 часа назад
Фото: Собака.ru
За последний месяц фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер стала самой обсуждаемой персоной интернета. Ее видео с закупок европейских брендов становятся вирусными: подписчики подхватывают фразы «Гесс вер ай эм» или «Нужен огромный бюджет» (обязательно с иностранным акцентом!) и выкладывают свои восхищенные пародии.
Приветствую вас, дорогие подписчики! В последнее время столица Франции встречает меня дождливой и хмурой погодой. Но времени тосковать нет, впереди насыщенный рабочий день. Меня ждут закупки, множество встреч и надеюсь, не очень поздний ужин ☺ Плащ и сумка @bottegaveneta #командировка #рабочийдень #работа #дождь #плохаяпогода #пасмурно #париж #париж2018 #франция #work #businesstrip #rain #badweather #paris #paris2018 #france #verberlifestyle Публикация от Alla Verber (@verberalla) 5 Июн 2018 в 6:31 PDT На закупке сумок Judith Leiber @judithleiberny. #заказсумок #красивыесумки #work #работа #ньюйорк #newyork #хорошеенастроение #шучу ☺️#юморвленту #verberwork Публикация от Alla Verber (@verberalla) 20 Июл 2018 в 10:09 PDT  Теперь цитаты Аллы Вербер можно не только записывать в «сториз», но еще и носить. Контент-менеджер Максим Киревичев из Москвы выпустил тематическую коллекцию футболок. Пока их пять — со стилизацией под рекламные кампании Guess, фразами «Деньги найдите, пожалуйста» и «Нужен огромный бюджет», а также самыми популярными портретами Аллы Константиновны. «Меня искренне восхищает ее чувство самоиронии. Это дано не всем, особенно в модной индустрии. Первую футболку я сделал для себя, но получил множество запросов „где купить такую же“? Разработал еще четыре модели, поставил на них ценник 1990 рублей и сделал простейший сайт whereiam.store», — рассказывает Максим об идее и ее воплощении.
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