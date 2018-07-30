Мамин опыт: Я рожала по ОМС

Во время беременности мы чаще всего слышим три вопроса: «Девочка или мальчик?», «Когда рожать?» и «Сколько стоит контракт?» Еще даже до того, как начать планировать ребенка, я замечала, что роды в сознании людей (по крайней мере, среди моих знакомых) стали чем-то, за что по умолчанию следует заплатить кругленькую сумму. И я тоже была уверена, что, когда придет время, то обязательно заключу контракт с престижным перинатальным центром и буду рожать в царских условиях у какого-нибудь светила акушерства и гинекологии.

Но, как известно, человек только предполагает, и две полоски на тесте я увидела, когда мы с мужем, кошкой и собакой жили в скромной съемной однушке, где не поместилась бы даже детская кроватка. Срочный переезд в более просторную (и, конечно, более дорогую) квартиру, кредит за машину, грядущие траты на детское приданое, декретный отпуск — после нехитрых подсчетов мы быстро поняли, что роды по контракту станут для нас настоящим разорением.

Не скрою, для меня это было эмоционально сложным решением. Как и все, я ужасно боялась рожать — и мне казалось, что контракт гарантированно обезопасит меня и от осложнений, и от врачебных ошибок. Деваться, однако, было некуда, поэтому я настроилась на то, что доверю себя и своего ребенка бесплатной медицине, но сделаю это максимально осознанно. По закону, женщину с начавшейся родовой деятельностью обязаны принять в любом роддоме.

Вооружившись этим ценным знанием, я начала придирчиво изучать все родильные заведения города Москвы (в этом непростом деле мне очень помогли мамские форумы и дни открытых дверей в самих роддомах, во время которых можно было составить собственное представление) и выбирать из них те, что мне больше понравятся. У ближайшего ко мне была слава места, где роженицам хоть и виртуозно, но все-таки подозрительно часто делают кесарево сечение. Расположенный чуть дальше, но с отличными отзывами, испугал послеродовыми палатами на 6 человек и одним-единственным туалетом на этаже. Мой упрямый отказ идти самым легким путем в итоге привел меня в роддом на противоположном конце города. Зато все остальное было в нем идеально: он недавно открылся после капитального ремонта, с новым оборудованием в родильном блоке (куда, при желании, можно взять с собой мужа) и двухместными палатами с собственным душем и туалетом в послеродовом отделении. Но главными плюсами была сильная команда врачей, общая направленность на естественность, возможность свободного поведения в родах и совместное пребывание мамы и малыша. Мне только оставалось надеяться на то, что я начну рожать не в час пик, а, к примеру, утром выходного дня — и тогда мой план можно было считать выполненным.

К счастью, так в итоге и вышло: воды отошли ранним январским утром, в разгар новогодних праздников, и мы с мужем, взяв заблаговременно собранную сумку (паспорт, обменная карта, родовой сертификат, резиновые шлепанцы, бутылка воды и зарядка для телефона), за сорок минут долетели до выбранного нами роддома, успев по дороге полюбоваться праздничным убранством на главных улицах города. Человеческая память обладает предательским свойством со временем корректировать воспоминания — и полтора года спустя я уже не смогу точно воспроизвести все события того знаменательного дня, когда родился мой сын. Но помню, что все время, проведенное в роддоме, я чувствовала, что мы с малышом в надежных руках. И вот это — самое главное для новоиспеченной мамы.

Конечно, в чем-то мне просто повезло: все произошло в «удобное» время, у меня были спокойная беременность и довольно легкие роды, а в послеродовой палате мне досталась лучшая из возможных соседок — мы до сих пор поддерживаем связь друг с другом через соцсети. Однако я убеждена, что, даже не имея средств на контракт, будущая мама, если задастся такой целью, сможет найти способ рожать с максимальным для себя и своего ребенка комфортом. Полагаться на волю случая, быть может, кому-то и проще — но, согласитесь, насколько лучше и увереннее мы чувствуем себя, когда понимаем, что сделали все, что от нас зависит.