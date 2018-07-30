Дакота в сияющем халате, Бородина с осиной талией и другие звездные гости вечеринки Glamour на фестивале «Жара» 

28 июля во время международного музыкального фестиваля «Жара» в Баку журнал Glamour организовал закрытую афтепати на вилле Эмина Агаларова.
Эмин Агаларов начал вечер с приглашения главреда Glamour Иляны Эрднеевой к диджейскому пульту, где она и зажгла с Глюкозой и Юлианной Карауловой. Также на пати выступили Сергей Шнуров, Рита Дакота и Ани Лорак. Дакота буквально сияла: для этого выхода в свет она выбрала фиолетовое платье, покрытое тысячами пайеток.
Среди гостей также Юлия Ковальчук в радикальном мини-платье, Ксения Бородина в белой юбке и с осиной талией, Юлия Барановская и другие — больше фото ищи в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба