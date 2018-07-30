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Таисия Повалий представила клип на песню «Ты в глаза мне посмотри»
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Таисия Повалий представила клип на песню «Ты в глаза мне посмотри» 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
В течение трёх месяцев режиссёр Сергей Солодкий работал над видеоклипом.
«В моём репертуаре много песен поэта Михаила Гуцериева, но «Ты в глаза мне посмотри» это что-то особенное, в ней есть необыкновенная глубина, масштабность. Я когда пою эти стихи, я ощущаю, что поднимаюсь в небеса, я чувствую, что рассказываю о возвышенной, вселенской любви. И таким у нас получился клип, в основе которого — драматическая, очень чувственная история о невообразимой духовной близости, о том, что один взгляд может перевернуть целую жизнь, полностью изменить понимание мира», — рассказала Таисия Повалий.
Премьера клипа «Ты в глаза мне посмотри» состоялась на музыкальных каналах и в Youtube канале Gutserievmedia.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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