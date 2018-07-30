Пэрис Хилтон продемонстрировала отсутствие груди и свисающие

37-летняя светская львица уже не та…

Дизайнер и наследница крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» когда-то имела роскошную фигуру и была в прекрасной форме. Все девушки мира смотрели шоу с ней, затаив дыхание. Ведь звезда, по тем временам, была собирательным образом «американской мечты», о которой многие могли мечтать только во сне.

Безусловно, с годами блондинка немного изменилась в лице. Сейчас на многих фото можно увидеть, как она прячет глаза под очками от объективов камер. Поговаривают, что Хилтон проходит различные бьюти-процедуры и делает уколы красоты. Однако сама Пэрис это опровергает. Она говорит, что в ближайшее время точно не ляжет под нож пластических хирургов. Но то, что дизайнер все-таки «делала» себе нос, у многих не оставляет сомнений…

На днях папарации уловили весьма интересный кадр, который сразу же привлек внимание заядлых сплетниц. Хилтон появилась в Лас-Вегасе на одном из меропрятий в откровенном красном комбинизоне. Наряд открывал самые «спорные» части тела: животик, бока, декольте… Многие сразу же заметили, что тело Пэрис уже не в той форме: бока отчаянно свисают… и это подчеркивает неудачный вырез комбинезона. Возможно, здесь дело в другом…

Недавно Хилтон обмолвилась, что готовиться стать мамой. И если родится девочка, то она тоже будет ей прививать любовь к истинно-женскому цвету — розовому. Напомним, январе 2017-го года Пэрис нашла свое счастье. Ее возлюбленный Крис Зилка сделал ей предложние. Что ж, теперь дело остается за малым!

Пэрис Хилтон вышла в свет с животиком

Пэрис Хилтон удалось засветить все прелести сразу

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