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Коса длиной более метра принесла победу тверичанке на конкурсе в Торжке
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Коса длиной более метра принесла победу тверичанке на конкурсе в Торжке 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
28 июля в Торжке состоялась ежегодный конкурс «Русская коса — на весь Торжок краса!». А участницы в этом году были не только из Торжка, Торжокского района и Твери, но и даже из Москвы. Соблюдая старинные русские традиции, все гости собрались в большой хоровод, поздоровалась и поклонились друг другу, а в центр хоровода вышли обладательницы роскошных кос.
Перед тем как помериться косами и выбрать победительницу, все участники и гости от души повеселились и поиграли в русские народные игры, потанцевали под гармонь, вспомнили пословицы и поговорки, а также выучили особые слова-пожелания, чтобы красота роскошной косы только приумножалась:
"Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса, расти, косонька, до пят, все волосики в ряд! Ты расти-расти, коса, всему городу краса!".
Игр и забав в программе было множество — «Золотые воротца», «Растяпа», «Плетень» и др.
Во время самого конкурса участницы распределились по возрастным категориям — девочки до 8 лет, от 8 до 12 лет и девушки от 17 лет. Все косы замерили, а потом подвели итоги:
В номинации до 8 лет победительницей в который раз стала Алина Боднарь из Твери, длина её косы 81см.
В номинации от 8 до 12 лет победила Ксения Гусева из Твери, длина её косы 62 см.
Среди девушек от 17 лет явной победительницей уже не в первый раз стала Елена Алёкса со своей шикарной косой в 70 см.
Абсолютной победительницей стала Надежда Алексеева из Твери, длина её косы составила 101 см!
Все победительницы получили призы и памятные подарки, в числе которых были уникальные куклы-обереги. По традиции, была определена и общая длина кос всех участниц: в этом году это 9 метров 82 см.
В следующем году празднику русской косы будут посвящены масштабные гуляния на верхнем городище Новоторжского кремля, что позволит собрать ещё больше участников и гостей.
По материалам https://www.gorodtorzhok.ru/photo/18
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