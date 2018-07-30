Дети 90-х, часть 2: какие они — молодые кандидаты в депутаты от СР, КПРФ, ЛДПР и «Родины»?

А вот и вторая часть нашей подборки кандидатов в Архангельское областное собрание депутатов и гордуму, которые родились не раньше 1990 года. Мы уже рассказывали о молодой крови "Единой России" , сегодня пришло время посмотреть на бойцов остальных партий. Вот некоторые из них.

Роман Цыпин, 24 года:

Роман Цыпин

Свое выдвижение называет важным событием. Политика для него — дело не новое, Роман успел засветиться в рядах молодёжных активистов «Справедливой России» ЛДПР . Информации на его странице во «Вконтакте» немного — фотографии из областного парламента, репосты демотиваторов в духе «Русский — значит трезвый» и многочисленные посты о школе коммунальной самообороны, один из организаторов которой — депутат АОСД Юрий Шаров

Павел Палкин, 26 лет:

Павел Палкин во время армейской службы

Сын депутата Госдумы Андрея Палкина (голосовал за пенсионную реформу, если что), который прославился на всю страну как самый богатый народных избранник федерального собрания. За 2015 год он задекларировал доходов на 1,5 млрд рублей, 59 квартир и 200 транспортных средств. После была история о банкротстве. Но, речь сейчас не про отца. На странице в ВК Павел — простой парень из Котласа, который выкладывает фото с армейской службы и встреч с друзьями. Куда интересней его бизнес-история. Палкин-младший является учредителем 8 компаний (ООО «Дор-Строй», ООО «Союз-Транс», ООО «Север-Булгар-Сервис» и др). Стопроцентная доля каждой из них перешла к кандидату от «Родины» в 2016 году. Тогда его отец и избирался в ГД, и по закону ему нужно было избавиться от бизнес-активов. Часть ушла к Павлу, часть — к сыну Михалу, у которого за душой на сегодняшний день контрольный пакет акций в десяти компаний, максимальный размера вклада, почти 5 млн рублей — в ООО «СоюзАрхстрой-сбыт». Он попал в нашу подборку по возрасту — 32 года. Но этот член семейства Палкины также решил стать депутатом, баллотируется в областное собрание от «Единой России»)

#отпуск2018#иордания🇯🇴#красноеморе🌊🐠🐚#пляж#жара☀️#перезагорашечки👙🌞🏊 #крутотень👍#помногочисленнымпросьбам😂 Публикация от Суворова Маргарита (@margaritasuv) 19 Май 2018 в 10:31 PDT В социальных сетях Маргариты о политике ни слова. Девушка радуется жизни, проводит время с друзьями и ездит отдыхать в теплые края. У нее есть шпиц Фрида, которая, как пишет ее хозяйка, шествует по выставкам собак. И побеждает. А еще в друзья у Маргариты можно найти членов семейства Палкиных, о которых мы писали выше.

ЛДПР

📖 «Влюбленный мужчина перестает для меня существовать. Он глупеет, больше того: он становится опасен. С теми, кто любит меня как женщину или притворяется влюбленным, я порываю всякие отношения, во-первых, потому, что они мне надоедают, а во-вторых, потому, что я их боюсь, как бешеных собак, которые всегда могут наброситься. Я подвергаю их моральному карантину до тех пор, пока они не вылечатся. Запомните это. Я отлично знаю, что для вас любовь — это нечто вроде голода, а для меня это… это нечто вроде духовной связи, в которую не верят мужчины. Вы довольствуетесь формами ее проявления, а мне важен дух»…📚💭 #мысли #мужчины #женщины #любовь #жизнь.милыйдруг #франция #улыбнись #гидемопассан #гидемопассанмилыйдруг Публикация от Мария Харченко (@mashaborh) 12 Июн 2018 в 6:14 PDT Мария уже депутат, заседает в гордуме Архангельска. Также она — заместитель координатора регионального отделения ЛДПР. В 2016 году баллотировалась в Госдуму. С федеральным парламентом не задалось, зато Харченко попала в топ-5 самых красивых кандидаток по версии читателей Life.ru (а победила в конкурсе Наталья Поклонская ). На странице во «Вконтакте» Мария, в основном, публикует вести с партийных полей. Если кому-то хочется узнать чуть больше о ее личной жизни, советуем заглянуть в инстаграм депутата. Кстати, по итогам прошлого года девушка оказалась в списке самых «бедных» гордумцев

Анастасия Юдина, 22 года:

🖤 Всё законно 🖤 P. S: @v.axid одобрил 😏 Публикация от Анастасия (@quince_aa) 25 Май 2018 в 10:19 PDT Руководитель молодежной организации ЛДПР в Архангельской области. Ранее уже участвовала в муниципальных выборах, этим летом закончила университет. Активно постит фото как из партийной, так и из обычной жизни. А еще Анастасия пишет стихи. В основном, про любовь. Почитать их можно тут.

Владислав Рудницкий, 21 год:

Великолепные выходные Публикация от Владислав (@vlad_rud29) 26 Май 2018 в 12:12 PDT Член Молодежного правительства Архангельской области. Два года назад выдвигался на выборах депутатов МО «Заостровское». В социальных сетях Владислав — типичный молодой архангельский политик: фото с различных официальных мероприятий, встречи с губернатором вперемешку с поездками на молодежные форумы.

Татьяна Быц, 20 лет:

Татьяна и депутат АОСД Сергей Пивоков

Студентка высшей школы психологии, педагогики и физической культуры САФУ. Представитель молодёжки ЛДПР. Никакой деятельности за ней замечено не было. В соцсетях информации тоже не густо, зато на аватарке Татьяна позирует с депутатом АОСД Сергеем Пивковым. Видимо, примеряет на себя кресло народного избранника.

Вероника Рогачева, 20 лет:

🍑 Публикация от véronique (@broadweeey) 23 Июн 2018 в 5:54 PDT Информации об ее активистской деятельности найти не удалось. Зато девушка, судя по всему, отлично танцует. В разные года она участвовала в танцевальных конкурсах и занимала призовые места.

Юлия Гольчикова, 22 года:

Балкон с выходом на террасу— это ооочень здорово🤤 Днём сидеть на солнце— жарковато, а вот вечером, любоваться на закат, с бокалом вина…я готова завершать так каждый день своей жизни😍 Хотя, мне кажется, если проводить так каждый вечер, то очень скоро это станет обыденностью и перестанет заставлять сердце трепетать от изумительной красоты увиденного🌅🏖 А как думаете вы? #закат#остров#греция#вино#крит#житьвкайф#like4like#likeforlike#like4follow#отдых#закат#рассвет#likeforlikes#luxury Публикация от Юлия Гольчикова (@juliagolchikova) 9 Янв 2018 в 11:42 PST Член территориальной избирательной комиссии Архангельска с правом решающего голоса, помощница депутата гордумы Ростислава Васильева, директор ООО «СтройГрад». Васильев недавно решил переметнуться в ряды КПРФ из ЛДПР. Вот и Юлия пошла по его стопам (до этого она честно ходила под знаменами жириновцев). Политическая активность Гольчиковой в социальных сетях начинается с поста в инстаграме от 11 февраля 2015 года. Там фотография удостоверения помощника депутата с подписью: «А жизнь-то налаживается». А еще в том же году Юлия попала в рейтинг ста самых сексуальных девушек Архангельска, составленный одним местных журналов.

«Справедливая Россия»

Денис Черненко, 19 лет:

Юный Черненко

Денис Олегович носит одну фамилию с депутатом гордумы Архангельска Олегом Черненько. Черненко-действующий депутат раньше был в рядах ЛДПР, потом покинул их стал вроде как независимым, на этих же выборах он идет от «Единой России». А юный Черненко вот в эсеры подался. Информации о деятельности начинающего политики найти нам не удалось. Известно, что Денис учится в Донском государственном техническом университете. Во «Вконтакте» постам читателей не балует. Зато в информации о себе в разделе «Войсковая часть» написал: «Совсем офигели. Мне ещё рановато». Что же, выходит, служить рановать, а депутатствовать — в самый раз?