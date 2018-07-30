Чтобы отпуск не превратился в стресс

Постарайтесь завершить все важные дела до путешествия

Иначе вместе с нарядами вы привезете на отдых багаж проблем, которые в любом случае не сможете решить на расстоянии. Беспокойство будет препятствовать отдыху, и вы не сможете увидеть красоту вокруг. Ваши мысли будут в прошлом, в будущем, но не в настоящем. Отпуск пролетит очень быстро, и потом вы пожалеете, что не смогли прочувствовать его в полной мере.

Ограничьте связь

Телефон — это та нить, которая соединяет вас с привычным миром. Но вы же отправляетесь в путешествие именно для того, чтобы отдохнуть от привычного образа жизни! Зачем же возвращаться туда, откуда вы уезжаете?

Конечно, сложно взять и просто выключить телефон. Сразу возникают мысли: а вдруг дома что-то случится, а вдруг напишет или позвонит кто-то важный… Поэтому я советую оставлять телефон в гостиничном номере и проверять пришедшие сообщения и пропущенные вызовы только по утрам и вечерам, перед сном. А остальное время — как в рекламе: и пусть весь мир подождет! Уверена, вы заметите вокруг себя много нового и действительно насладитесь отдыхом.

Не экономьте на впечатлениях

Самое главное богатство, которое останется с нами в конце жизни, — это воспоминания. Все материальное не будет иметь такого значения. Именно поэтому не стоит экономить на новых знаниях и впечатлениях. На съемках нашей программы мы снабжаем героев суточными на мелкие расходы. И очень показательно, как они используются участниками шоу. Одни покупают экзотические фрукты, которые до этого ни разу не пробовали, другие летят на парашюте вслед за катером, а третьи… увозят все карманные деньги домой. Это называется «жить в долг». Как дорогой фарфоровый сервиз, который жалко использовать каждый день. А случается и так, что особого случая не представится, и сервиз так и пролежит без дела в буфете.

Живите для себя

Попробуйте в путешествии баловать себя и дарить себе что-то хорошее. Вот увидите — вам понравится! Ведь так часто в обыденной жизни мы живем проблемами и заботами других. А щедрое отношение к себе в путешествии даст новые силы и зарядит положительной энергией.

Делайте что хотите

Очень часто, когда в путешествие отправляется семья, происходит «конфликт интересов». Мама мечтает полежать на пляже, папа — пойти в поход, а ребенок — в дельфинарий. Не заставляйте других делать на отдыхе то, чего они не хотят! Ведь это не обязательства по дому или работе: отдых — дело добровольное. Пусть лучше кто-то останется лежать на пляже в гордом одиночестве, но это будет его личный выбор.