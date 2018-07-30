Евгений Примаков встретился с коллективом завода «Сокол»

Один из основных вопросов, который необходимо решать в Саратове — нехватка рабочих мест, считает общественник, журналист Евгений Примаков . Текущие трубы, разбитые дороги — известные городские проблемы. Они решаются, пусть и не так быстро, как хотелось бы жителям, но основной из них Евгений Примаков считает нехватку рабочих мест. Об этом он сказал на встрече с коллективом завода «Сокол» в Саратове. Выходом из ситуации он считает привлечение инвесторов, выход на новые рынки, сохранение существующих производств.

Сотрудники предприятия рассказали, что династиями работали на Саратовском авиационной заводе, а после его закрытия перешли на «Сокол». «Наш небольшой коллектив держится вместе», — признались работники.

На встрече речь также зашла о невысоких зарплатах, рассматриваемых на федеральном уровне изменениях в пенсионном законодательстве, сохранении музея Саратовского авиазавода, внимании к вопросам экологии.