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Евгений Примаков встретился с коллективом завода «Сокол»
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Евгений Примаков встретился с коллективом завода «Сокол» 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Один из основных вопросов, который необходимо решать в Саратове — нехватка рабочих мест, считает общественник, журналист Евгений Примаков. Текущие трубы, разбитые дороги — известные городские проблемы. Они решаются, пусть и не так быстро, как хотелось бы жителям, но основной из них Евгений Примаков считает нехватку рабочих мест. Об этом он сказал на встрече с коллективом завода «Сокол» в Саратове. Выходом из ситуации он считает привлечение инвесторов, выход на новые рынки, сохранение существующих производств.
Сотрудники предприятия рассказали, что династиями работали на Саратовском авиационной заводе, а после его закрытия перешли на «Сокол». «Наш небольшой коллектив держится вместе», — признались работники.
На встрече речь также зашла о невысоких зарплатах, рассматриваемых на федеральном уровне изменениях в пенсионном законодательстве, сохранении музея Саратовского авиазавода, внимании к вопросам экологии.
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