Традиции востока: японский пэчворк

Что такое пэчворк?

Пэчворк — лоскутное шитье. Одно из древнейших видов рукоделия, который до сих пор пользуется популярностью во многих странах. В каждой культуре есть свои особенности и свой собственный подход к пэчворку. Один из самых своеобразных видов лоскутного шитья пришел к нам из Японии.

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Японцы пользовались техникой пэчворка, в первую очередь, в целях экономии. Швейные изделия были дорогим удовольствием и к ним относились очень бережно. А лоскутное шитье отличалось особой долговечностью — ведь рваный обрезок легко можно было заменить другим.

Японский пэчворк в современном мире

Сейчас японский пэчворк сложно назвать экономичным рукоделием, поскольку материалы, которые используются конкретно для этого вида лоскутного шитья достаточно дорогие, но такая техника все равно любима многими. Японский пэчворк не ограничивается одеялами или предметами интерьера. Профессиональные мастера могут изготовить необычные сумки, кошельки, косметички и даже игрушки.

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Отличительные черты японского пэчворка

Японский пэчворк отличает не только техническая сторона, но и философкая. Ремесло, призванное упростить жизнь людей, со временем стало настоящим искусством со своей эстетикой и идеологией.

Подход к делу

В японской культуре очень важно спокойствие души и познание себя через медитацию. Подход к рукоделию в Стране Восходящего Солнца тоже своеобразный. Вы не найдете мастера, который воспользуется машинным стежками — ручная работа считается важной отличительной чертой японского пэчворка. Настоящие ценители очень трепетно относятся к этой особенности рукоделия. Японское лоскутное шитье довольно кропотливый процесс, поэтому он требует спокойствия и терпения, дает возможность умиротворения за занятием любимым делом.

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Ткани

В отличии от других стран, в Японии принято использовать натуральные ткани — шелковые лоскуты или японский хлопок. В Китае и Европе мастера пэчворка обычно берут для работы хлопчатобумажные обрезки.

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Изображения

Картины, составленные из лоскутов, изображают в основном природные мотивы, а цвета тканей подбираются спокойные и нейтральные.

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Сашико

Очень важная особенность японского пэчворка — характерные ручные стежки — сашико.

Это способ сшивания кусочков иголкой вперед. Изначально стежок широко использовался в шитье стеганой одежды. Такая техника актуальна не только для соединения лоскутов, но и для вышивки декоративных деталей изделия. Японская культура полна символизма, и иногда узоры, выполненные мастерами, несут в себе определенный смысл.

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Аппликации

Японскую технику лоскутного шитья отличают аппликации. Если в европейском пэчворке ткани обычно сшивают в их изначальном виде, мастера японского пэчворка украшают изделия различными рукотворными аппликации и создают из своих творений целую композицию, иногда с самостоятельным сюжетом. Аппликации в японском пэчворке могут быть совершенно разными, часто мастера используют дополнительные материалы для того, чтобы придать изделию интересный вид. Это могут быть, например, ленты или пуговицы. Характерно, что цвета аппликаций обычно тоже спокойные, слишком ярких рисунков в японском пэчворке почти нет.

@rukodeliysunduchok

@japanquilt.ru @handmadetravel.ru Учимся японскому пэчворку. Советы мастера

Японский пэчворк — это интересный, самобытный вид лоскутного шитья, который требует особого терпения и выдержки. Если вас покорило нестандартное рукоделие, стоит для начала прислушаться к профессионалу. Мастер японского пэчворка Ольга Абакумова поделилась с нами основными советами для начинающих.

На каких материалах лучше всего учиться?

Японский хлопок — лучший материал для работы в этой технике, но если возможности его приобрести нет, подойдут любые натуральные ткани.

@olga_denesh

В работе точно пригодится кожаный наперсток и тонкая игла номер 11 или 12.

@mmimananji3ji

С чего начать работу?

В первую очередь нужно просмотреть работы мастеров. Самым лучшим вариантом будет увидеть все вживую, прикоснуться к изделиям и заготовкам, понять, с чем предстоит работать. Далее, стоит научиться делать уверенные красивые швы мелкими стежками. Прежде чем браться за крупные изделия, набейте руку на простой работе.

@kabusashiko

Как делать стежки в технике сашико?

Самые частые ошибки?

Слишком длинные и редкие стежки при ручной стежке, именно поэтому стоит обратить особое внимание на швы. Подтягивание нити при стежке деформирует изделие, и работа выглядит не очень красиво. Чтобы этого избежать, Ольга советует не подтягивать нить: «Набрали на иголку, протянули и не подтягивайте».

Профессиональные секреты

Рисуем эскиз. Чтобы выработать свой стиль, стоит посмотреть как можно больше работ других мастеров и нарисовать по образу свое. Так будет проще освоиться, и со временем ваши эскизы приобретут неповторимую индивидуальность.

@olga_denesh

Шьем несколько работ. Поскольку процесс работы довольно длительный, Ольга рекомендует шить несколько изделий на разных этапах, чтобы у вас всегда было дело «под настроение».

«Раскрой, сшивание, вышивка, стежка, сборка, фотографирование. Например, кроить, подбирать цвета и фотографировать лучше в дневное время и когда полна сил. Сшивать и стегать можно в любое время — даже за просмотром фильма или, например, в ожидании ребенка, занимающегося на кружке» — говорит Ольга.

Работы Ольги вы можете посмотреть на ее странице в instagram.

Учимся японскому пэчворку

Теперь, когда особенности техники японского пэчворка усвоены и советы мастера приняты во внимание, можно начинать самостоятельно осваивать сложное, но интересное искуусство японского пэчворка.

Учимся лоскутному шитью. Часть первая

Учимся лоскутному шитью. Часть вторая