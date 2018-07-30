5 русских монархов, которых считали ненастоящими

лухи о подмене царей в русской истории возникали неоднократно. Как правило, этому или предшествовали непопулярные реформы, или вдруг возникали сомнения в порядке престолонаследия, или страна стояла на пороге войны.

Фёдор Иоаннович

Первые слухи о подмене царя появились в 1584 году, сразу после кончины Иоанна Грозного . Тогда трон перешел к третьему сыну монарха — Федору Иоанновичу, который был известен современникам как Блаженный (первый сын Грозного Дмитрий случайно погиб в младенчестве, второй — Иван — преставился в 1581 г.). Федор обладал слабым здоровьем и не имел таланта к управлению. Но на троне он пробыл 14 лет, хотя фактически страной, конечно, управлял его шурин — Борис Годунов . Из-за болезненности Федора в народе пошли пересуды о том, что его подменили еще в младенчестве. Затем, когда в 1592 году у Федора от Ирины Годуновой родилась дочь Феодосия, стали говорить, что на самом деле у царя родился мальчик, а жаждущий власти Годунов подменил младенца больной девочкой. Молва утихла после того, как Феодосия умерла через 9 месяцев. Благодаря этим слухам во времена Смуты появилось множество самозванцев, выдававших себя за сына Федора Иоанновича.

Алексей Михайлович

Венчанный на царство в 1645 году Алексей Михайлович Романов тоже подвергался своеобразным информационным атакам. «Непригожие речи» о том, что царь подмененный, стали распространяться еще в годы правления его отца — Михаила Алексеевича, взошедшего на престол после Смуты. Когда же наследник стал царем, толки возобновились с новой силой. Шептались о том, что Алексея подменили в младенчестве, что он незаконнорожденный. И даже были недовольные тем, что его не выбирали на Соборе, хотя царь получил трон по праву наследования.

Пётр I Больше всего слухов о подмене выпало на долю Петра I. «Раз любит все немецкое, значит, и сам — немец!». Подробнее об этом мы писали в другом материале.

Павел I Сын Екатерины II — Павел I — тоже большой приверженец всего европейского, стал очередным объектом пересудов. Среди простонародья были популярны толки о подмене младенца. Якобы Екатерина родила мертвого ребенка, которого заменили на чухонского мальчика. Других смущало то, что он появился на свет только через 10 лет брака Екатерины и Петра III. Говорили о том, что настоящим отцом Павла был граф Сергей Васильевич Салтыков — фаворит Екатерины. Сами Романовы относились к этой истории с юмором. Александр III, узнав о слухах, перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы русские!» А получив опровержение этой гипотезы, опять перекрестился и воскликнул: «Слава Богу, мы законные!».

Александр I Не стал исключением и сын Павла I — Александр I. Тут народная молва умудрилась подменить его уже после смерти. Согласно официальной версии, он скончался в 1825 году в Таганроге от «горячки мозга». Тело царя везли в Москву в закрытом гробу четыре месяца. Опережая кортеж, ползли сплетни о том, что императора подменили, что вроде бы один дьячок видел тело и свидетельствовал, что это не Александр I. В то же время в Таганроге родственники покойного фельдъегеря Маскова якобы возмущались пропажей его тела из гроба. Потом заговорили о том, что царь, принимавший участие в убийстве отца, оставил престол, сфальсифицировал свою смерть и то ли ушел в монахи, то ли подался странствовать под именем некоего Федора Кузьмича. Слухи подпитывались таким фактом, как отсутствие супруги царя Елизаветы Алексеевны на церемонии погребения, а также исследованиями известного юриста Анатолия Кони, который проанализировал почерк в письмах императора и Федора Кузьмича и пришел к выводу, что они написаны рукой одного человека.