7 выступлений TED, которые нужно увидеть до того, как тебе исполнится 30

Как учат нас мотивирующие биографии успешных людей, изменить свою жизнь никогда не поздно. Но не лучше ли сразу жить так, чтобы не очнуться в 40 лет с вопросом: «Что я здесь делаю?». Журнал Heroine собрал для тебя несколько развивающих видеолекций, которые стоит увидеть в возрасте от 20 до 30 лет. Здесь есть дельные советы о том, как идти вперед, гордиться своими ошибками и подниматься по карьерной лестнице.

Добиться успеха — не самое сложное, и автор книги «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт хорошо об этом знает. Ее роман стал невероятно популярным, но Элизабет продолжала ассоциировать себя с никому не известной официанткой с десятком отказов от издателей, которой она была несколько лет назад. Гилберт рассказывает, почему внезапный успех может дезориентировать не меньше, чем провал. После нашумевшей книги ей было сложно начать работу над новым романом. Она чувствовала давление общества и боялась, что больше не сможет создать ничего стоящего. Элизабет учит самому сложному — как идти вперед, независимо от результатов.

2. «Внешность не главное. Поверьте мне, я модель», Камерон Рассел

Модель и общественный активист Камерон Рассел признает, что выиграла «генетическую лотерею» — она красивая, и она это знает. В своем выступлении она меняет восприятие модной индустрии и наглядно показывает, что внешность слишком обманчива, чтобы придавать ей большое значение. Девушка объясняет, что нет такой вещи, как идеальная внешность. Камерон призывает смотреть внутрь себя и рассказывает, на что действительно стоит обращать внимание, чтобы чувствовать себя уверенно.

3. «Почему среди нас так мало женщин руководителей», Шерил Сэндберг

Руководитель административной службы Фейсбук Шерил Сэндберг объясняет, почему до сих пор во многих отраслях так мало женщин занимают руководящие должности. Она дает три очень важных совета для девушек, которые хотят развиваться в карьере. Шерил подкупает честностью и реалистичным взглядом на проблему «стеклянного потолка».

4. «Почему 30 — это не новые 20», Мег Джей

Клинический психолог и автор книг в жанре нон-фикшн Мег Джей убеждена, что годы жизни между 20 и 30 — решающие в жизни любого человека. Это не время, чтобы побыть ветреной, а после 30 зажить по-взрослому. Джей рассказывает, как важно ставить долгосрочные цели. Если сейчас в жизни не происходит ничего значимого — это не означает, что ты не можешь заложить основу для будущих успехов. Мег дает три совета, которые помогут сделать период между 20 и 30 годами определяющим.

5. «Не бойтесь ошибок», Кэтрин Шульц

Думаю, ты не раз слышала, что ошибки полезны. Но это знание не очень помогает не бояться провалов. Кэтрин объясняет, что, воспринимая свою ошибку как неудачу, человек заблуждается. Она рассказывает, как принять свои жизненные проколы и даже гордиться ими. Ее выступление поможет изменить подход ко всему, что ты делаешь.

6. «Это видео изменит ваш мозг», Лара Бойд

Твой мозг контролирует все. Но ты контролируешь мозг, а значит, можешь перепрограммировать его и сформировать нужные установки. Это то, что доктор Лара Бойд подробно объясняет в своей лекции. Она делится передовыми исследованиями мозга и доказывает, что наши возможности действительно безграничны. Бойд покажет простые приемы, с помощью которых ты сможешь контролировать себя.

7. «Учите девушек быть отважными, а не безупречными», Решма Сауджани

Выступление Решмы вызвало большую дискуссию о том, как мы воспитываем девочек. По ее мнению, девушек учат быть совершенными и стремиться к совершенству — а это невозможно. В то же время мальчикам говорят, что нужно быть смелым, рисковать и не бояться терпеть неудачи. Решма Сауджани — основатель некоммерческой организации Girls Who Code, которая помогает девушкам стать программистами. Решма считает своей миссией вдохновлять женщин идти на риск и осваивать навыки, которые помогут обществу развиваться.

Мне нужно, чтобы каждая из вас сказала каждой молодой женщине, что ей комфортно быть несовершенной.

Какие мотивирующие лекции TED нравятся тебе?