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Маленькая дочь Андрея Аршавина вышла с папой на поле
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Маленькая дочь Андрея Аршавина вышла с папой на поле 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Жена спортсмена поделилась трогательными кадрами.
Супруга известного футболиста Андрея Аршавина поделилась в личном блоге новыми трогательными фотоснимками с мужем и маленькой дочерью.
На размещенных кадрах кроха одета в футболку с фамилией отца — и вместе с ним стоит на футбольном поле.
Мои. Игра закончилась. Победа Кайрата. Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думают, мечтают. И им просто хорошо вместе,
— с любовью и нежностью подписала снимки звездная мама Алиса Аршавина.
Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina)
29 Июл 2018 в 9:48 PDT
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