Маленькая дочь Андрея Аршавина вышла с папой на поле

Жена спортсмена поделилась трогательными кадрами.

Супруга известного футболиста Андрея Аршавина поделилась в личном блоге новыми трогательными фотоснимками с мужем и маленькой дочерью.

На размещенных кадрах кроха одета в футболку с фамилией отца — и вместе с ним стоит на футбольном поле.

Мои. Игра закончилась. Победа Кайрата. Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думают, мечтают. И им просто хорошо вместе,

— с любовью и нежностью подписала снимки звездная мама Алиса Аршавина

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina)

29 Июл 2018 в 9:48 PDT