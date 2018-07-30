Дети арабских шейхов, за которыми еще не поздно начать охоту

Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум

Хамдан — сын вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы эмирата Дубай. Это любимый сын своего отца и будущий правитель Дубая. Свое влияние наследный принц пока аккумулирует в Instagram. На него подписаны более 6,5 миллионов интернет-пользователей в Instagtam. По фотографиям из соцсети мы знаем, что Хамдан обожает животных, увлекается дайвингом и больше всего на свете ценит свою семью. В общем, идеальный во всех отношениях.

Маджид ибн Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

Брат Хамдана. Тоже очень даже ничего. Однако в отличие от брата Маджид избегает публичности. Главным примером в жизни для него стал отец. Маджид закончил Rashid School For Boys, после чего поступил в Королевскую Военную академию Сандхерст в Великобритании, по окончанию которой был удостоен Почетного меча. Он также прошел обучение в Академии полиции Дубая, и сейчас занимается развитием проектов по обеспечению безопасности ОАЭ и не только. Маджид увлекается конным спортом, плаванием и стрельбой.

Джасим бин Хамад бин Халифа аль-Тани

В течение семи лет Джасим был наследником катарского престола. Однако в определенный момент он понял, что власть ему не нужна, и отказался от статуса наследника, передав его своему младшему брату Мохаммеду. Сейчас Джасим — эмир Катара. Он возглавляет общество борьбы с раковыми заболеваниями и занимается вопросами экологии и защиты окружающей среды.

Мохаммед бин Хамад бин Халифа аль-Тани

Мохаммед — шестой сын бывшего эмира Катара и шейхи Мозы. Вообще, согласно законам наследования, он не имел права претендовать на престол, но его брат Джасим отказался от статуса наследника в его пользу, что позволяет Мохаммеду занимать важные должности в государстве. Сейчас он активно курирует подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Мансур бин Зайед Аль Нахайян

Мансур приходится родственником наследному принцу Дубая Хамдану. Он женат на его сестре. Но не спешите расстраиваться: на одной жене Мансур не планирует останавливаться. Тем более, что финансовые возможности позволяют ему иметь целый гарем. Мужчина является владельцем футбольного клуба «Манчестер Сити» и компании ADUG.