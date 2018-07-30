Авиапассажирам в РФ могут разрешить не взвешивать дамские сумки, портфели и костыли

МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает исключить портфели и дамские сумки из перечня вещей, обязательных к взвешиванию при посадке в самолет, при этом рюкзаки останутся в этом списке, следует из подготовленного ведомством проекта.

"При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей", — говорится в проекте о внесении изменений в Федеральные авиационные правила, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из действующего приказа Минтранса, в настоящий момент пассажир при регистрации и при посадке по требованию авиакомпании обязан предъявить для взвешивания всю ручную кладь, в том числе рюкзак, портфель, дамскую сумку, детскую люльку или коляску, костыли.

Таким образом, из действующего перечня вещей обязательным для взвешивания останется, в том числе, рюкзак, детская люлька или коляска.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку или рюкзак. Вес и габариты рюкзака авиакомпании могут устанавливать самостоятельно. Кроме того, перевозчики получили право потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь.