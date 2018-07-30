Ещё
Авиапассажирам в РФ могут разрешить не взвешивать дамские сумки, портфели и костыли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиапассажирам в РФ могут разрешить не взвешивать дамские сумки, портфели и костыли 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает исключить портфели и дамские сумки из перечня вещей, обязательных к взвешиванию при посадке в самолет, при этом рюкзаки останутся в этом списке, следует из подготовленного ведомством проекта.
"При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей", — говорится в проекте о внесении изменений в Федеральные авиационные правила, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из действующего приказа Минтранса, в настоящий момент пассажир при регистрации и при посадке по требованию авиакомпании обязан предъявить для взвешивания всю ручную кладь, в том числе рюкзак, портфель, дамскую сумку, детскую люльку или коляску, костыли.
Таким образом, из действующего перечня вещей обязательным для взвешивания останется, в том числе, рюкзак, детская люлька или коляска.
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку или рюкзак. Вес и габариты рюкзака авиакомпании могут устанавливать самостоятельно. Кроме того, перевозчики получили право потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь.
Прайм: последние новости
Росстат: Импорт пальмового масла в РФ в январе-мае вырос на 27% Новые изменения техрегламента не избавят рынок от фальсификата в "молочке" АНОНС - Новые правила маркировки молочных продуктов вступают в силу 16 июля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери43
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна86
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение