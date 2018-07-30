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Книги для малышей поступили в библиотеку на Ферганском проезде
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Книги для малышей поступили в библиотеку на Ферганском проезде 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Книги для самых маленьких читателей поступили в библиотеку № 109, расположенную по адресу Ферганский проезд, дом 3, корп. 3. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Книги для самых маленьких — эта целая серия, интересная тем, что повествование ведется от имени животного: оно само рассказывает о себе! И конечно, каждое очень-очень старается понравиться маленькому читателю, — пояснил специалист библиотеки.
Кроме того, читатели найдут и другие полезные книги об окружающем мире.
Узнать о наличии книг в библиотеке можно по телефону 8 (495) 376-20-10. (ис)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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