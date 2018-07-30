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Пятилетняя девочка из Воронежской области попала в Книгу рекордов России
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Пятилетняя девочка из Воронежской области попала в Книгу рекордов России 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
У Валерии Пархоменко самые длинные волосы. Валерия Пархоменко из Лисок попала в Книгу рекордов России. Девочка, которой только в конце июня исполнилось 5 лет, является обладательницей самых длинных волос среди своих ровесниц — 85 см, сообщается на сайте сборника достижений. Рекорд был зафиксирован в середине июня, когда девочке было ещё 4 года. Поэтому и номинация, в которой Валерия стала рекордсменкой, называется «Самые длинные волосы в 4 года». Дети из Воронежской области нередко попадают в Книгу рекордов России. Например, Савелий Новожилов из Воронежа является рекордсменом сразу в трёх номинациях — «Наибольшее число забеганий за одну минуту», «Наибольшее количество кувырков вперёд за одну минуту» и «Наибольшее количество отжиманий от пола за одну минуту». А Славяна Протасова из Воронежа является рекордсменкой по наибольшему количеству приседаний на балансборде. Девочка делает 300 повторений. Дарья Крымова
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