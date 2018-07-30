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Виктория Лопырева: Сложно быть первой
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Виктория Лопырева: Сложно быть первой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня героиней нашей рубрики «Неформат» стала российская телеведущая спортивных каналов, фотомодель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года, посол ООН в России по борьбе с дискриминацией Виктория Лопырева.
— Все, о чем я говорила как посол России от ФИФА, произошло на проведенном чемпионате.
— Слова, не подкрепленные делами, ничего не стоят.
— Горжусь, что стала свидетелем такого огромного события, как чемпионат мира по футболу в России. Грустно, что он закончился.
— Футбол стирает все границы, объединяет и сплачивает людей. Это уникальное явление.
— Я расплакалась, когда наши выиграли у Испании, хотя привыкла к футбольным баталиям.
— Как телеведущая привыкла много говорить, умею заполнять паузы.
— Я родилась в Ростове-на-Дону и никогда не хотела переезжать. Москва мне казалась большой, серой, неулыбчивой. А теперь я в нее влюблена.
— Меня в кроссовках с хвостом на голове можно встретить в парке у Новодевичьего монастыря, где я наматываю круги на пробежке.
— 80 процентов жизни мне приходится проводить за рубежом.
— В дальних поездках я всегда очень скучаю по дому.
— Меня знают в Аргентине, Японии, Судане. Знают и любят, а в России мои заслуги не очень заметны.
— Как только человек останавливается в достижении цели — это деградация. Всегда нужно стремиться вперед.
— Нужно всегда, каждый день, соревноваться со вчерашней собой. Если цели достигнуты, пора ставить новые.
— В последние три года, как только меня назначили послом ФИФА, я каждые три дня просыпалась в новой стране, а иногда на новом континенте.
— В Судане меня приняли не сразу. Девушка, белая. Но потом слушали и слушали с удовольствием.
— Страх появляется из-за недостатка информации.
— Я с детства много улыбаюсь, хочу, чтобы все люди были позитивными.
— Хочу, чтобы Москва стала футбольной столицей мира.
— Люблю жареную картошку.
— Никогда не мечтала стать врачом, учителем, парикмахером, но всегда знала, что моя жизнь будет особенной. Необычной.
— Я первая женщина — посол ФИФА. Быть первой сложно, все камни в тебя летят, так как не все хотят, чтобы это происходило. Я понимала свою ответственность и горжусь, что справилась.
— Никого не слушать, ничего не бояться и верить в свои силы, такой совет я бы дала себе 18-летней.
— Я была застенчивая, а иногда и трусливая…
— Когда идет 16-й час работы, думаю: «Когда же это закончится?» А уже через минуту: «Будет время, когда ты будешь об этом скучать».
— Я с детства была борцом за справедливость, приходилось отвечать за это, но училась я хорошо.
— Нельзя быть перманентно счастливым человеком. Счастливыми постоянно могут быть только дураки.
— По натуре я самокопатель. Я бываю даже деструктивной.
— У меня нет щенячьего восторга, но я удовлетворена своей жизнью.
СПРАВКА
Виктория Петровна Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Работает телеведущей на спортивных каналах, фотомоделью. Была послом чемпионата мира по футболу 2018 года, посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.
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