Беседка на даче своими руками: как сделать ее просто и быстро

Где поставить беседку?

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Выбор места для дачной беседки не сопряжен с какими-либо сложностями. Все определяется предназначением постройки. Если предполагается, что здесь будут проводиться семейные чаепития и встреча гостей, лучше ставить строение неподалеку от дома. Так можно будет быстро накрыть на стол и убрать потом грязную посуду. В беседке может находиться мангал, в этом случае нужно соблюсти все требования пожарной безопасности.

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Для дачных уголков отдыха и летних рабочих кабинетов лучше выбирать удаленное от дома местечко. Там, где вас никто не побеспокоит. Если стены в беседке не предполагаются, лучше поставить ее с подветренной стороны забора или дома, чтобы внутри не гуляли сквозняки.

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Четыре основных элемента беседки

Дачные беседки строят из самых разных материалов. Рассмотрим наиболее востребованные варианты и конструкции.

Основание постройки

Беседки условно делятся на два типа: с полом и без него. В последнем случае строение возводится на подготовленном основании. Это может быть забетонированная или выложенная плиткой для тротуара площадка, уложенные на землю камни, доски или отшлифованные пеньки. Можно даже строить беседку прямо на траве, если площадка ровная. Такое основание подходит для легких каркасных конструкций. Для построек с полом предполагается монтаж фундамента.

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Для легких вариантов подойдет обустройство столбиков-тумб, между которыми укладываются фундаментные блоки. Если предполагается возведение кирпичной постройки, потребуется ленточный фундамент, заглубленный ниже плодородного слоя на 25-30 см. Для пола из плитки заливают утепленное бетонное основание, которое должно быть шире будущей беседки на полметра по каждой из сторон. Получившиеся отмостки сохранят грунт под строением от промерзания.

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Каркас беседки

Для сборки каркаса беседки чаще всего используют три материала:

Пластиковая труба из поливинилхлорида. Деревянный брус, можно брать кругляк небольшого диаметра. Стальная труба. Для монтажа удобнее профильная.

Для возведения каркаса подходит любой из материалов. Правда, есть небольшие нюансы по работе с каждым из них. Пластиковые трубы не корродируют и не гниют, но при этом имеют недостаточную прочность. Поэтому в процессе монтажа внутрь установленных деталей засыпается песок или заливается бетон.

Дерево прочно и красиво, но нуждается в дополнительной защите. Перед сборкой деревянного каркаса все его элементы обрабатываются антисептиками и антипиренами. Это предупреждает появление гниения, и делает материал устойчивым к возгоранию.

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Металлический каркас надежен и прочен. Его главный враг — коррозия. По этой причине обязательна обработка защитными антикоррозийными составами.

Материалы для обшивки каркаса

Для каркаса используются самые разные материалы. Все зависит от вкуса владельца постройки и его возможностей. Обычно используется древесина в виде блокхауса, струганной доски или кругляка небольшого диаметра. Помимо этого, востребованы и другие варианты. Их сравнительные характеристики представлены в таблице.

Достоинства Недостатки

Поликарбонат Легкий, устойчивый к атмосферным воздействиям. Пластичный, поэтому может принимать разные формы. Медленно разрушается под воздействием УФ-лучей.

Профилированный лист Прочный, относительно небольшой вес, длительный срок службы. При повреждении защитного слоя металлическое основание корродирует.

Ткань Монтируется быстро и легко, невысокая стоимость, привлекательный внешний вид. Плохо защищает от атмосферных воздействий, быстро приходит в негодность.

Столбики, составляющие каркас беседки, можно обшить сплетенными из веток матами, закаленным стеклом, прозрачной плотной пленкой, бамбуком и другими материалами.

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Крыша постройки

Конструкция крыши напрямую зависит от формы беседки. Прямоугольные постройки могут накрываться четрехскатными, двухскатными или односкатными кровлями. Проще всего в возведении односкатные, все остальные сложнее. Для построек сложных форм (пяти или восьмиугольных и для им подобных) выбирают шатровую крышу, сложную в проектировании и монтаже.

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru В качестве кровельного покрытия годятся самые разные материалы: недорогой ондулин, гибкая или металлическая черепица, профлист. Для легких каркасных построек хорошо подходит крыша из листа поликарбоната, сделать которую очень просто. Переносные беседки накрывают съемными тентами из плотной ткани или пленки. Такие крыши отлично справляются со своей задачей.

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Самостоятельно построить дачную беседу несложно. Вариантов таких построек множество, можно подобрать для себя оптимальный по силам и средствам проект.

Посмотрите эту видеоинструкцию, в ней показан весь процесс строительства.