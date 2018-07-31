Друзья вернулись, а он нет. На Рыбинском море пропал молодой мужчина

В Рыбинске объявили в розыск 30-летнего Александра Дмитриева . Мужчина пропал на Рыбинском водохранилище.

За Александра очень переживает его семья

28 июля он выехал в море с острова Шумаровский на резиновой лодке с мотором. Как говорит его сестра Любовь Павлова , он был с двумя друзьями. Но друзья домой вернулись, а Александр — нет. Родственники переживают — море в тот день было очень неспокойным.

— Рыбаки рассказывают, что в субботу с утра были волна и сильный ветер. Дальше Шумаров или Святовского уйти сложно было, — пишет Любовь.

Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, волосы темные, удлинённые, глаза карие. На правой руке татуировка «GEK». Был одет в серую футболку (на груди — изображение бородатого мужчины), чёрную кофту, зеленые штаны, чёрно-белую кепку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра, волонтёры просят позвонить на горячую линию: 8-910-964-08-38.

Рыбинское море бывает очень опасным. В последний раз отсюда не вернулся домой замначальника отдела местного завода. Мужчину искали несколько месяцев.