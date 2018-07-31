Ещё
Друзья вернулись, а он нет. На Рыбинском море пропал молодой мужчина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Друзья вернулись, а он нет. На Рыбинском море пропал молодой мужчина 

76.ru 28 минут назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске объявили в розыск 30-летнего Александра Дмитриева. Мужчина пропал на Рыбинском водохранилище.
За Александра очень переживает его семья
28 июля он выехал в море с острова Шумаровский на резиновой лодке с мотором. Как говорит его сестра Любовь Павлова, он был с двумя друзьями. Но друзья домой вернулись, а Александр — нет. Родственники переживают — море в тот день было очень неспокойным.
— Рыбаки рассказывают, что в субботу с утра были волна и сильный ветер. Дальше Шумаров или Святовского уйти сложно было, — пишет Любовь.
Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, волосы темные, удлинённые, глаза карие. На правой руке татуировка «GEK». Был одет в серую футболку (на груди — изображение бородатого мужчины), чёрную кофту, зеленые штаны, чёрно-белую кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра, волонтёры просят позвонить на горячую линию: 8-910-964-08-38.
Рыбинское море бывает очень опасным. В последний раз отсюда не вернулся домой замначальника отдела местного завода. Мужчину искали несколько месяцев.
76.ru: последние новости
Примятая трава и кровь: 76.ru разыскал место, где нашли мёртвую Анну Данилову. Фото «Зачем баяны рвать?»: Почему ярославские девушки расхотели замуж Ярославские красавицы пролетели мимо обложки журнала Maxim
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Некрасивые жены звездных красавцев3
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае7
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой41
Рудковской припомнили бывших мужчин12
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение