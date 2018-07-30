«Сколько себя помню — ненавидела его»: 4 новосибирца, которые сменили своё имя

Дарья Зайцева, 32 года, администратор кофейни, — была Диной: «В 21 я сменила имя. Мама назвала [меня] в честь родственницы. Вот сколько себя помню, столько ненавидела своё имя… Ребята дразнили к тому же. А потом я узнала, что крестили меня как Дарью, потому что нет православного имени Дина или Диана. Помню, священник в церкви меня так назвал „раба Божия Дарья“, и тут я сразу поняла, что я Даша, что это прям моё… Так спокойно стало на душе.

Через несколько месяцев нужно было менять паспорт, и я твёрдо решила, что получу его с новым именем. Ни в чём не сомневалась и не боялась — как будто так и должно было быть всегда. Никаких проблем не было, как и вопросов в паспортном столе. Всё легко прошло.

И как-то круто моя жизнь переменилась тогда. Стало появляться много новых людей в моей жизни, кому я представлялась Дарьей.

А прошлые люди остались в прошлом… Меня буквально пара человек до сих пор называет старым именем. И бабушка никак не смирится.

Изменилась ли жизнь? Да, совершенно точно, — кардинально. Связано ли со сменой имени, или просто такой период жизни совпал, — не знаю. Ни о чём не жалею, чувствую себя на своём месте. Очень злюсь и раздражаюсь, когда меня называют старым именем! Я всегда его терпеть не могла. Неприятно снова вспоминать это — как другая я была».

Кристиан Ньюман, 21 год, работает в некоммерческой организации, — был Никитой Раушенбахом: «Я сменил его (имя и фамилию. — М. М.) в начале этого года, это было просто личное желание — изменить имя и фамилию. Не то что не нравилось, может, с какой-то стороны, были психологические аспекты, захотелось что-то изменить. А с какой-то стороны — [повлияло] то, что я хочу переезжать в Европу жить, с этим тоже были связаны изменения. В детстве не было никаких [комплексов], мне всё нравилось.

В ЗАГСе никто косо не смотрел, даже когда спросили причину, я просто сказал: „Личное желание“, и они абсолютно спокойно оформили документы. Отчество я не менял, я хотел оставить своё отчество, потому что это имя моего отца.

Но когда говорили „Кристиан Михайлович“, было немножко смешно даже для меня, друзья тоже подшучивают.

Люди старшего возраста могут сказать: „Было нормальное имя, зачем поменял?“, но я реагирую спокойно, объясняю.

Родителям сказал, когда уже поменял имя: мама была полностью за — она знает причины, для чего нужны были эти изменения. А папа был не то что против, он не сразу понял это. Бывает, что называют [меня] старым именем. Те, с кем я долго общаюсь, называют Никитой — я не вижу в этом какой-то проблемы, я не обижаюсь на это. Кому-то на самом деле сложно называть меня Кристианом. А всем новым знакомым я представляюсь новым именем, потому что того имени нет даже по документам.

Не могу сказать, что что-то во мне кардинально изменилось, но я замечаю, что что-то в характере есть новое. Спокойнее стало, потому что я сделал то, что хотел. Я абсолютно не жалею, а если какие-то обстоятельства будут, я захочу опять поменять, — я это сделаю, не вижу в этом каких-то проблем».

Даниил Ларичев, 28 лет, начальник отдела ПТО в «Газпроме» , — был Тарасом: «Тарасом назвала меня мама, вроде как отец хотел другое имя, бабушка хотела тоже по-другому назвать, Фёдором, кажется. Помимо того что были всякие обзывательства, ругательства со стороны недоразвитых сверстников, да и старшего возраста, это меня не особо парило, суть глобальная была в другом. Я очень сильно замечал, что не моё это имя, вообще оно мне никак не подходит, что оно должно принадлежать кому-то другому. Мне кажется, что имя очень много даёт человеку — должен быть какой-то симбиоз.

Чувствуешь себя некомфортно, во-первых. А во-вторых, зачем с этим жить? Это как родиться с третьей рукой, и при условии, что есть операция, которая её уберёт, и рука тебе реально мешает, а ты отказываешься, живёшь и мучаешься.

Методом перебора, долгих размышлений я понял, что имя Даниил — это моё. Выбрал я его сам.

Самое тяжёлое было — это, наверное, родственники. Брат меня понял, а сестра — может, назло или что-то ещё — иногда называла по-новому, иногда старым именем. Тарасом она меня называла в мелких ссорах, разногласиях, она думала, что она меня этим подколет. Но это немного глупо, ведь это же не моё имя, никогда оно моим и не было. Мама долго сопротивлялась. Я поменял имя где-то 8 лет назад, и только последние 2 года мама называет Даниилом. Возможно, она думала, что это всё временно, потом начала обращаться как-то без имени, просто „сын“, а потом перешла на новое имя. Всё это дело привычки.

А окружение менялось — я много путешествовал и начал представляться новым именем, даже когда ещё его официально не поменял. А многие, кто знал про два имени, говорили, что да, действительно, я сделал правильный выбор.

Жизнь моя была отвратительной с тем именем, реально судьба просто гадила, а сейчас гармония, всё супер! Все неудачи ушли со старым именем».

Вета Иванченко, 26 лет, SEO-специалист и копирайтер, — была Владиславой: «Я никогда не ассоциировала это имя (Владислава. — М. М.) с собой, оно какое-то громоздкое, напыщенное. Чисто фонетически мне не нравится, как оно звучит. Обзывать не обзывали, наоборот, часто говорили: „Красивое имя, необычное, я бы тоже хотел (а) необычное имя“. Ну а мне вот не нравилось, и всё тут.

Но больше всего меня выводило из себя, что это имя мужское. Бывали неловкие ситуации, так как у меня фамилия „бесполая“, и люди часто думали, что я не Владислава, а Владислав Иванченко.

Вплоть до того, что в школу прислали списки мальчиков, которые должны были пойти на какую-то там военную подготовку или типа того, и там было моё имя. Вот такие ситуации меня всегда напрягали очень сильно.

Или в »Убере" как-то водитель спрашивает: «Владислав — это парень ваш? Почему вы со своего аккаунта не закажете машину?».

Ну а имя Вета — изначально это было прозвище, Ветка, Веточка. Меня так называть начали лет в 8. А лет в 15–17 я просто начала так представляться, а настоящее имя скрывать. Меня даже в универе некоторые преподаватели называли Ветой.

В этом году в мае подала документы в ЗАГС, в июне получила новый паспорт. У меня день рождения в июне, я решила сделать себе такой подарок. Как раз за пару дней до дня рождения пришёл новый паспорт. Вообще, думала об этом последний год, но долго не могла решиться, потому что сильно боялась бюрократии, возни с бумагами и косых взглядов в ЗАГСе.

В ЗАГСе весь процесс занял 40 минут, из которых 30 я сидела в очереди. Там даже не нужно вручную заполнять заявление, за тебя это делает тётенька на компьютере. Тётенька была очень милая, улыбнулась, спросила: «Кем хотите быть?». Не переспрашивала, не осуждала, ничего такого не было. Сразу же выдала мне свидетельство (я думала, что надо ждать месяц) и поздравила с новым именем. Было очень, очень приятно, я вышла прямо окрылённая, настолько на эмоциях, что сразу позвонила другу похвастаться, хотя я никогда не звоню людям.

Близким людям я сказала по факту, в основном все порадовались, поздравили. Некоторые более нейтрально отреагировали, но никто не критиковал. В любом случае я давно представляюсь Ветой.

Меня мало кто называет тем именем, если даже кто-то узнаёт это имя и пытается меня дразнить, поддевать, я даю понять, что мне это неприятно. Если честно, большинство людей абсолютно адекватно и с пониманием относятся.

Я за всю жизнь один только раз сталкивалась с открытым негативом, мне человек сказал: «Что за бред, я не буду тебя так называть». Но очень скоро и он смирился.

Прибавилось уверенности в себе. Это 100% верный поступок, я жалею только о том, что не сделала этого раньше. Конечно, иногда тяжело новому человеку объяснить: «Да, Вета. В-е-т-а, не Света и не Виолетта». Но и со старым именем было не легче. Зато это имя действительно моё и подходит мне. Раньше было какое-то раздвоение личности: мол, в жизни я Вета, а в официальных ситуациях — Владислава. Больше такого нет».

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