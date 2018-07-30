«Виталина прекрасно отыграла роль девахи, вцепившейся в подвернувшийся шанс»

Мыльная опера о семейной жизни Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, похоже, подошла к концу: больше о жизни экс-супругов никаких ток-шоу снимать не будут. Такое распоряжение руководству ТВ-каналов поступило сверху. Своим мнением на этот счет поделился Отар Кушанашвили

— В исключительной комедии на все времена «Городские пижоны» один персонаж, раздраженный перманентной охотой своего закадычника на молоденьких, выговаривает тому: «Стыдобища какая! Эдак ты скоро с эмбрионами начнешь встречаться!» Симпатизант в ответ только хихикает: супротив природы не попрешь.

Джигарханян ни разу не пижон. Может, был когда-то, так на то у него были увесистые основания, но сейчас он глубокий старик, достойный жалости, ему не до хихиканья, лично я после того, что он пережил, расплавился бы от стыда, но, к счастью для себя, вас и Самого, я не Джигарханян. Мне почему-то кажется, что ему очень, очень, очень плохо.

На кой Джигарханяну сдалась Виталина? Чтоб ублажала без вазелина?! Может, и так; одному из своих друзей он так и сказал: «СЛАДКАЯ!» Но ему пятьсот лет в обед, ну какая сладость?! На их совместное фото мне всегда было неловко пялиться.

Отар Кушанашвили // // фото: Global Look Press

Сокрушительный удар даже не столько по моей умственной инфантильности, сколько по моей картине мира Джигарханян нанес много раньше — когда стал судиться с женой, с которой дотоле делил радость и горе 499 из 500 годков. Такую достойную жизнь прожить — и объявить газават женщине, посвятившей тебе, старому селадону, жизнь?! И чтобы несостоявшаяся теща обзывала тебя «козлом» и «вонючей скотиной»…

Однажды многомерный Жванецкий написал, наблюдая за потугами давным-давно утративших красоту и мастерство актрис: «Некоторым лучше стариться дома». Неприятно, неловко об этом говорить, но АД лишился ума и добродетели. И наблюдать за тем, как человек увядает и распадается, как его гиперинтеллект скукоживается, а от обаяния остаются рожки да ножки да огромное пузо… Увольте!

Адюльтер — один из главных в мировой истории сюжетов, и Виталина, даром что посредственная актриса, прекрасно отыграла роль девахи, вцепившейся в подвернувшийся шанс. Эта история набита под завязку клише: «Ты — лживая сука!» — «А ты — сволочь, мне жизнь сломал!» Великий артист превратился в отставной козы барабанщика, а Виталина не пропадет, через год появится на «Первом» или у Малахова и тема будет называться «Год без Джигарханяна». И она скажет, что год был тяжелый, но она справляется, и публика, уже не помня, кто такой Джигарханян, будет хлопать Виталине, шипя: «Шлюха!» Она будет улыбаться и говорить: «Спасибо».