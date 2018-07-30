10+ жестоких иллюстраций о чувствах, в которых стыдно признаться

1. Боль от любой сказанной мелочи (верхнее фото)

Японская художница с ником Mimi N прославилась в Сети благодаря талантливым иллюстрациям человеческих чувств и эмоций, в которых мы редко признаёмся другим и даже самим себе. Стыд, одиночество, обида, страх непонимания заставляет нас молчать и переживать негатив в себе. Иллюстратор называет себя «поклонницей красивых и тёмных эмоций» и напоминает, что негативные эмоции способны разрушить человека изнутри. Смотрите эти яркие и честные работы с осторожностью, некоторые могут вас шокировать

2. Я нуждаюсь в помощи 3. Похоть 4. Зависть 5. Хороший ребёнок 6. Слёзы 7. Сравнение 8. Безразличие 9. Оцепенение 10. За спиной 11. Сожаление 12. Утешьте меня 13. Привыкай к этому 14. Жертва 15. Родственная душа 16. Прокрастинация 17. Иллюзии 18. Струны сердца 19. Крушение 20. Биполярность 21. Дома 22. После любви 23. Учение догмам 24. Настоящая любовь 25. Разговор с самим собой 26. Токсичность 27. Самообвинение 28. Кризис идентификации 29. Перезарядка 30. Освобождение Узнали себя в какой-то из иллюстраций?