Мать — бог и отчим, ставший отцом: в какой семье родился Иосиф Кобзон

«Мама для меня всегда была богом»

«Бог, идеал, вера. Все самое лучшее, что было в жизни», — о матери певец говорит с неизменными восхищением в голосе и всегда удивляется, откуда женщина черпала силы на большую семью. Заботиться о себе и родных Ида Исаевна Шойхет привыкла с детства: лишившись отца в 13 лет, она отправилась на заработки. Трудилась на табачной плантации, затем на деревообрабатывающей фабрике. Окончив юридическое училище, стала народным судьей — незадолго до рождения сына Иосифа в 1937-м году.

Великая Отечественная застала семью во Львове: проводив мужа и братьев на передовую, Ида Исаевна с трудом эвакуировалась вместе с тремя сыновьями из города. Как признавался Кобзон, военное время он, будучи четырехлетним мальчуганом, помнил с первых дней. Помнил, какой ужас испытал, когда мать на станции сошла со спасительного для них товарняка, чтобы набрать воды, и… отстала от поезда: «Это была трагедия! Мама — наша кормилица, мы без нее вообще ничего не могли. И когда она через двое суток догнала наш поезд и вошла в вагон, мы все плакали. И она плакала». Воспоминания Иосифа Давыдовича, связанные с главной в жизни женщиной, не иссякают. В многочисленных интервью певец и депутат вспоминает, как в голодную пору пытался принести матери «пирожное» — черный хлеб с сахарной подушкой — но не удержался и съел его сладкую часть; как на первую стипендию купил ей ридикюль, в который вложил заработанный рубль; как получал от мамы веником, когда набил татуировку «Не забуду мать родную»; как Ида Исаевна ходила к соседям, чтобы увидеть в телевизоре выступающего на сцене сына; как она сразу приняла его спутницу жизни, третью жену Нинель.

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Иды Шойхет-Кобзон не стало в 1991-м году. Но навсегда осталась память о ней, культурной, энергичной, тактичной и принципиальной женщине, и материнские заветы, которым Иосиф Давыдович следовал всегда:

«Куда бы я ни ездил, я всегда советовался с мамой. Мама мне всегда говорила: «Не жалей себя и не жалей ничего для других, потому что добро обязательно вернется». Мама у меня была очень мудрой женщиной. Это мой бог, моя религия»

Отец к жене и детям не вернулся

О родном отце, Давиде Кобзоне, артист вспоминает коротко. Мужчина работал в райисполкоме, затем — директором кондитерской фабрики. Когда началась война, сразу отправился на фронт, а вслед за ним — дядьки Иосифа. Кобзон с матерью и братьями перебрались под Ташкент, где жили в большой узбекской семье, приютившей их. В 44-м вернулись в родную Украину, долгожданное 9 мая встретили в Славянске.

К родным с войны не пришел никто из мужчин. Братья Иды Исаевны, Яков и Михаил, погибли. Давид Кунович в 43-м, после ранений и контузий, оказался в московском госпитале, где полюбил медсестру — к супруге и сыновьям мужчина больше не вернулся. Позднее, конечно, встречался со взрослыми детьми, поддерживал связь — но Иосиф Давыдович долго держал обиду на родителя. «Давид Кунович как-то приехал в Днепропетровск в командировку и пришел к нам в гости, — вспоминает сестра Кобзона. — А Иосиф не пришел. Потом он встречался с Давидом Куновичем отдельно. И он сказал: „Папа, я готов с тобой говорить на любые темы — но не о маме“».

О родителях матери и отца Иосиф Давыдович практически ничего не знал:

«Дедушку своего я не помню. Помню бабушку по линии мамы. Во время войны, когда мы были в эвакуации в Узбекистане, она попала под поезд и погибла. Со стороны отца я вообще не знаю ни дедушку, ни бабушку».

Отчим, ставший отцом

Папой Иосиф Давыдович называл другого мужчину — второго мужа матери. Когда семья жила в Краматорске, Ида Исаевна познакомилась с фронтовиком-вдовцом Моисеем Раппопортом — его жена погибла во время войны. В 1946-м Раппопорт стал жить с матерью Кобзона: так у будущего артиста появился отец, а также двое сводных братьев. Мужчина не делил детей на свои и чужих и тяжело работал, что прокормить каждого. По сравнению со строгой матерью Моисей Моисеевич был понимающим воспитателем. Например, разрешил сыну курить (запретив при этом лгать и прятаться), когда впервые увидел его с сигаретой — после поучительных бесед, разумеется. «Однажды отец застукал меня в уборной с сигаретой. На следующий день после долгих разговоров о вреде табака отец дал мне двадцать копеек, сказав, что, мол, если не можешь бросить, то кури открыто, не прячься. Не знаю, как он уговорил маму…»

«Для меня отчим был очень дорогой и любимый человек. Он был красивый, честный, справедливый…», — вспоминал артист. Моисея Раппопорта не стало в 1970-м году.

Моисей Раппопорт с семьей. Фото: www.iosifkobzon.ru Пять братьев, семь внуков

В семье будущего артиста воспитывали пятерых сыновей (Исаак, Иосиф, Иммануил — дети четы Кобзон, еще двое — от первого брака Раппопорта) и одну девочку — Гелена стала общей дочерью Иды Исаевны и Моисея Моисеевича. Многих уже нет в живых: не так давно, четыре года назад, ушел из жизни средний брат певца. Иммануил Давыдович с женой жили в Израиле, но со знаменитым родственником связь поддерживали. По некоторым воспоминаниям, Именно Иммануил первым поверил в певческий талант брата и отдал все свои сбережения, когда Иосиф собирался в Москву. Кобзон-младший вернул долг: высылал при необходимости деньги, оплатил квартиру, а позднее — похороны. Конечно, материальными делами отношения не ограничивались: братья были близки вопреки расстоянию между ними.

Сейчас поддержка артиста — сестра, Гелена Моисеевна Кандель. Порой ей приходится вносить ясность в вопросы, касающиеся здоровья артиста, но куда интереснее слушать воспоминания женщины об их с братом юности. Например о том, как Иосиф Давыдович запрещал младшей и горячо любимой сестре краситься, а также устраивал жесткий «кастинг» среди ее ухажеров: «Иосиф не разрешал мне подводить глаза. Он считал, что в 17 лет это выглядит нескромно. Ухаживания молодых людей строго контролировались, и первым моим браком Иосиф был не очень доволен». Гелена Моисеевна никогда не пользовалась знаменитой фамилией брата, более 35 лет проработав простым педагогом, — и все же известность Кобзона спасла ей жизнь. Когда в 23 года женщине понадобилась сложная операция, артист благодаря знакомствам смог добиться для нее места в клинике. Потому Кандель Кобзона считает «ангелом-хранителем» — а также любимым братом и лучшим другом.

Иосиф Кобзон с сестрой и братьями. Фото: www.iosifkobzon.ru больше по теме

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«Я спокойно могу уходить в мир иной, все у них есть. И у детей, и у внуков: все обеспеченные, все образованные. Дочь закончила МГИМО , сын — юридический университет. Две внучки в этом году стали студентками: одна, Полина, теперь учится в МГУ , вторая, Эдель, — в университете в Лондоне. Остальные растут. Они любят мою страну, песни, которые поет их дед», — с улыбкой говорит артист о самых любимых людях.

Иосиф Кобзон с женой, детьми и внуками в 2009-м году. Фото: личный архив (kp.ru)