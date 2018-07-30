Ядовитый сорняк: чем опасен борщевик

На северо-западе и в центральной части России распространилось токсичное растение — борщевик. Чем он опасен? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила доктор медицинских наук, врач-реабилитолог Светлана Махмудова.

Светлана Махмудова: Люди думают, что любое растение полезно, стараются его использовать. Но очень много ядовитых растений, и к ним относится такой сорняк как борщевик. Он растет в России повсеместно островками, но встречается очень часто близко к городам, селам, и о нем надо знать. Чем он опасен? Соприкосновение с ним, с его выделением типа росы очень сильно влияет на весь организм человека. Сначала человек может даже не заметить, что получил ожог — просто будут какие-то неприятные ощущения, и он может о них забыть. Иногда только через сутки-двое появляется ожог в виде волдыря. Если его сразу не обработать, то осложнения продолжаются дольше, появляется температура, возникают токсичные явления — может быть и рвота, и повышение давления. Поэтому если вы получили соприкосновение с этим растением, нужно постараться тут же как следует обработать это место.

— Даже если не будет высыпаний?

Светлана Махмудова: Чаще всего их и не будет… Нужно обработать как можно большим количеством воды, возможно, щелочным раствором.

— Если человек в это время находится на природе, нужно сразу же собрать вещи — и домой, обрабатывать?

Светлана Махмудова: Да. Здесь ни в коем случае нельзя рисковать, потому что время обработки — чем быстрее, тем лучше. Такая первая помощь самому себе спасает от многих осложнений. После того, как вы как следует промыли место соприкосновения, можете опустить в воду обеззараживающие таблетки и еще раз промыть. Сейчас есть много прекрасных мазей от ожогов, они очень хорошо работают. И постарайтесь укрыться от солнца, потому что ультрафиолетовое облучение вызывает большую глубину ожога. Даже если вы все обработали, и у вас не возникло покраснения и волдырей, место соприкосновения нужно закрывать от солнца еще несколько дней, потому что ожог может проявиться и потом, когда вы уже о нем забыли.

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