Как найти друзей взрослому человеку

10 августа в 17:10 телеканал «МИР» начинает показ сериала «Яблоневый сад». Это мелодрама о настоящей любви и дружбе.

О том, в чем ценность дружбы и как заводить друзей, когда ты уже давно вышел из подросткового возраста, «МИР 24» рассказали эксперты.

Быть понятым и принятым

«Ценность дружбы заключается в том же, в чем и ценность любых близких отношений, — сказала корреспонденту «МИР 24» практикующий психолог, кандидат психологических наук, сексолог, супервизор Екатерина Румянцева . — В возможности близкого межличностного общения. Это своего рода ответ на экзистенциальную данность одиночества. Невозможно ни с кем разделить свои переживания полностью, но можно быть увиденным, услышанным, понятым и принятым».

По мнению гештальт-терапевта Елены Петрикиной, дружба — это всегда про честные и искренние отношения. В дружбе можно и нужно говорить правду: поддерживать, но при этом стараться никогда не становиться для друга свитой Голого Короля. «Очень надеюсь, что у меня есть такие друзья, и я сама могу быть таким другом, когда надо, — говорит она. — А ещё очень важно, что дружба даёт нам возможность разделять свои мысли, чувства, события, радости и сложности с другим человеком. Даёт шанс оказаться понятым и поддержанным».

Выстраивание дружеских отношений, по словам психолога Ульяны Власюк, в чем-то похоже на выстраивание отношений между мужчиной и женщиной. Друг — это тот человек, который может находиться рядом и в радости, и в горе, с которым уютно молчать. Дружба помогает смотреть на себя со стороны, видеть свои «белые пятна».

Секрет для взрослых, солидных и занятых людей

Друзья нужны в любом возрасте в независимости от статуса, положения в обществе и много другого. Хотя у многих ли занятых и серьезных людей есть это пространство для дружбы в жизни?

«Для меня сам вопрос «нужны ли друзья взрослым, солидным и занятым людям» звучит, как приговор этим людям, — смеется Елена Петрикина. — А вообще, мне кажется, что в обществах с высоким процентом созависимых отношений и людей с разными зависимостями это очень важный вопрос».

«Мы почему-то привыкли цепляться за один объект (мужа, жену, работу, родителей) и стараться все свои потребности удовлетворить через него. Отсюда берутся мужья, повинные разделять хобби жен. Работа, заменяющая друзей, хобби и даже иногда интимную близость. Нужны ли друзья друзья взрослым людям — для меня это даже странный вопрос. Человеку нужны близкие, с которыми можно разделять что-то в жизни. Человеку важно доверять, быть понятым, поддержанным».

«Возможно, кому-то удаётся полностью удовлетворить потребность в межличностных отношениях в семье и полностью удовлетворить свой интерес к какой-либо деятельности в работе, но я таких людей не встречала и не читала о таких случаях в профессиональной литературе», — говорит Екатерина Румянцева. В дружеских отношениях можно получить ту близость, принятие и признание, которые не могут дать ни семья, ни работа. Так что друзья нужны абсолютно всем.

Как найти приятелей и превратить их в друзей

«Мой совет тем, кто ищет друзей сейчас: найдите себе увлечение, которое было бы интересно разделить с кем-то», — говорит Екатерина Румянцева.

Судьба в твоих руках

Как планировать свою жизнь

По ее словам, обычно только в детстве дружба зарождается на непосредственном интересе. Дети подходят друг к другу и говорят: «Привет, как тебя зовут? Давай дружить». В зрелом возрасте (когда есть определённый жизненный опыт: с одной стороны — знание о себе и о том, какие люди вам подходят; с другой стороны — опыт отвержения значимыми людьми) в отношениях все становится многограннее и сложнее. Дружба начинает выстраиваться сначала вокруг чего-то. Например, совместное хобби становится поводом для общения. Чтобы найти приятелей-единомышленников, подойдет также волонтерство, путешествия, другая совместная деятельность или социальная активность.

Но дружба больше приятельства, в дружбе есть ещё доверие друг другу, ощущение близости в отношениях, возможность поделиться разным (не только поверхностными сведениями о себе). Чтобы перевести приятельские отношения в дружеские, Екатерина Румянцева советует рискнуть. Попробовать проявить инициативу в общении. Возможно, больше приоткрыться, рассказать о себе и о том, что вам интересно, и, конечно, интересоваться другим человеком. То есть, надо пригласить человека к более близким межличностным отношениям. Важно не торопиться, а смотреть, как разворачивается ваше общение, какие эмоции вы испытываете. Хочется ли дальше сближаться с этим человеком и становиться более близкими друзьями, или вот эта дистанция для вас — достаточно хороша и комфортна? Очень важно замечать свой комфорт в общении, поскольку не бывает одинаково комфортной дистанции для всех друзей, с кем-то хочется быть чуть ближе, с кем-то чуть дальше.

По мнению Ульяны Власюк, «детская» дружба часто держится на воспоминаниях, ностальгии. А друзья в зрелом возрасте встречаются на нашем пути «здесь и сейчас», мы встречаемся теми частями нашей натуры, которых раньше просто не было. И это главная причина, из-за которой такие знакомства перерастают в крепкую дружбу.

Новый друг лучше старых двух?

Чем же так ценны друзья, обретённые в зрелом возрасте? Почему они могут быть даже ценнее, чем те, кто помнит вас сто лет?

«Это просто совсем разные отношения, — говорит Елена Петрикина. — Есть два главных, как мне кажется, различия. С друзьями из детства мы общаемся в логике тех отношений, которые сложились, когда мы были совсем другими людьми. У нас уже определены роли, обязанности, от нас чего-то определенного ожидают. В каждой компании бывают спасатели, нытики, шуты, ходячие неприятности, мудрецы и прочие персонажи. Менять можно, но сложно. Ожидания всё равно остаются. С друзьями из настоящей взрослой жизни вы не просто можете заново выстроить отношения, но и занять в них иную позицию. Второе отличие связано с первым. Вы можете начать с чистого листа. О вас не будут знать всех подробностей и, возможно, о некоторых и вам будет уже полезно не вспоминать. Особенно, если вы уже хорошо разобрались со своими «скелетами в шкафу», а теперь просто хотите жить по-другому».

Дружеские отношения, оставшиеся с незапамятных времен, могут постепенно сойти на нет. Важно иметь смелость это признать (так же как люди имеют смелость признавать изменения в любовных отношениях). В случае постепенного угасания дружеских отношений с теми, кто помнит нас уже сто лет, друзья, обретённые в зрелом возрасте, становятся более ценными, потому что отношения с ними более живые и наполненные актуальными смыслами. Так что смело ищите друзей среди тех, кто разделяет ваши интересы. Конечно, на то, чтобы сблизиться, проникнуться взаимным доверием и выстроить по-настоящему добрые и прочные отношения, потребуется какое-то время. Но честное слово, настоящая дружба того стоит!

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