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На Ямале родители и полиция разберутся в любовном треугольнике
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На Ямале родители и полиция разберутся в любовном треугольнике 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
29 июля 2018 года в Ноябрьске двое подростков подрались из-за девушке в подъезде.
16-летний подросток решил на выходных расквитаться соперником и пришёл к нему в подъезд. Для устрашения воинственный молодой человек прихватил с собой бейсбольную биту. Когда неприятель появился в подъезде дуэлянт забыл про спортивный снаряд и кинулся на врага с кулаками.
На шум в подъезде из квартиры выбежал сосед жертвы. Тоже ровесник сцепившихся тинейджеров. Как только на лестнице появился потенциальный свидетель, нападавший подросток поспешил сбежать, но сосед оказался проворней. Позже сосед признался, что когда нагнал мстителя, тот даже расплакался. Парень боялся, что его сдадут в полицию.
По информации «Комсомольской Правды — Ямал» правоохранители уже заинтересовалось историей соперничества, а родители избитого «Ромео» готовы написать заявление. Хотя сам пострадавший против вмешательства правоохранительных органов.
Источник превью: pretty.ru
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