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В Тверской области в мясных полуфабрикатах нашли листерий
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В Тверской области в мясных полуфабрикатах нашли листерий 

tvernews.ru 2 часа назад
В пробах мясной продукции, произведенной на предприятии АО «Птицефабрика Верхневолжская» выявили листерии, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской области.
В июля 2018 года сотрудник отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте отобрал пробы на птицеводческом предприятии в деревне Рязаново Калининского района АО «Птицефабрика Верхневолжская». В замороженных полуфабрикатах «голень с кожей» нашли листерии (Listeria monocytogenes), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.
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