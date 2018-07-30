В Тверской области в мясных полуфабрикатах нашли листерий

В пробах мясной продукции, произведенной на предприятии АО «Птицефабрика Верхневолжская» выявили листерии, сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской области.

В июля 2018 года сотрудник отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте отобрал пробы на птицеводческом предприятии в деревне Рязаново Калининского района АО «Птицефабрика Верхневолжская». В замороженных полуфабрикатах «голень с кожей» нашли листерии (Listeria monocytogenes), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.