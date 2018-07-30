СМИ: ребенок случайно застрелил мать в Дагестане

Трехлетний мальчик случайно выстрелил мать из охотничьего карабина в Каспийске, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Согласно имеющимся данным, в результате огнестрельного ранения из ружья «Сайга» женщина скончалась.

Сообщается, что в настоящий момент по данному факту проводится соответствующая проверка. Выясняется в том числе, почему оружие не хранилось в сейфе. Подробности уточняются.

Ранее Пятый канал сообщал и трагедии недалеко от Серебряного озера в Лос-Анжелесе. Молодой человек на юге города поссорился со своей бабушкой и застрелил ее. После чего вместе со своей девушкой прыгнул в Toyota Camry и стал уходить от подоспевшей к месту стрельбы полиции.