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СМИ: ребенок случайно застрелил мать в Дагестане
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СМИ: ребенок случайно застрелил мать в Дагестане 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Трехлетний мальчик случайно выстрелил мать из охотничьего карабина в Каспийске, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Согласно имеющимся данным, в результате огнестрельного ранения из ружья «Сайга» женщина скончалась.
Сообщается, что в настоящий момент по данному факту проводится соответствующая проверка. Выясняется в том числе, почему оружие не хранилось в сейфе. Подробности уточняются.
Ранее Пятый канал сообщал и трагедии недалеко от Серебряного озера в Лос-Анжелесе. Молодой человек на юге города поссорился со своей бабушкой и застрелил ее. После чего вместе со своей девушкой прыгнул в Toyota Camry и стал уходить от подоспевшей к месту стрельбы полиции.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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