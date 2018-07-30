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Минтранс предложил исключить из ручной клади дамские сумки и костыли
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Минтранс предложил исключить из ручной клади дамские сумки и костыли 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: Российская Газета
Целый ряд вещей, которые сейчас входят в понятие «ручная кладь», могут быть исключены оттуда, если правительство поддержит изменения в федеральные авиационные правила, которые предложили в министерстве транспорта.
Как следует из проекта ведомства, «при регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей». Таким образом, перевозка всех этих вещей может стать бесплатной. А сверх можно будет взять с собой бесплатно в салон самолета еще не менее 5 килограммов ручной клади.
Напомним, что осенью прошлого года были введены новые правила провоза ручной клади: по ним бесплатно можно провозить не менее 5 килограммов. При этом предметы, ранее разрешенные к бесплатной перевозке, в том числе сумки, букеты цветов, коляски, детское питание и другие, попали в учет этих пяти килограмм.
Ручная кладь, превышающая по весу или габаритам установленную перевозчиком норму бесплатного провоза ручной клади, сдается пассажиром в багаж. Пассажир обязан заботиться о сохранности своего багажа в салоне самолета, а при выходе забрать его с собой. Забытые вещи хранятся в аэропорту в течение шести месяцев с даты прибытия туда самолета. А если за ними так никто и не придет, то их реализуют или уничтожают.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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