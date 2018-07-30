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Пассажирам могут разрешить не взвешивать сумки перед перелетом
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Пассажирам могут разрешить не взвешивать сумки перед перелетом 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Осенью 2017 года были введены новые правила провоза ручной клади, подразумевающие, что бесплатно можно провозить не более 5 кг. При этом получалось, что предметы, ранее разрешенные к бесплатной перевозке (сумка, портплед, букет цветов, зонт, коляска, детское питание и пр.), попадают в учет этих пяти килограмм.
"При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей", — говорится в проекте приказа.
Как следует из документа, норма бесплатного провоза багажа не может быть менее пяти килограммов на одного человека, без учета провоза вышеперечисленных вещей, а также покупок из duty free.
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