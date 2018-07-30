Убившие отца сестры пытались инсценировать самооборону

По его словам, сразу после убийства отца дочери сами себе нанесли поверхностные раны таким образом, чтобы их не было на видимых частях тел и не оставалось шрамов. Полицейским девушки рассказали, что убили отца, защищаясь от него, однако моментально были уличены во лжи. Экспертиза показала, что травмы были нанесены перед зеркалом.

«Само убийство было совершено в квартире, после чего девушки вытащили тело на лестничную площадку и сами вызвали полицию. При этом они выключили камеру видеонаблюдения, которая была установлена погибшим для безопасности — и этот факт насторожил оперативников», — сообщил собеседник Ленты.ру.

По его словам, дочерей раздельно расспросили о произошедшем, и их показания критически отличались в деталях, что позволило уличить девушек во лжи. Источник также сообщил, что, по мнению полицейских, отец не давал дочерям вести свободный образ жизни, при этом насилия не применял, а только ругал; это и стало причиной убийства.

За все годы, что семья жила в доме, где произошло преступление, на нее не поступило ни одной жалобы; более того, соседи часто ставили отца и дочерей в пример. По предварительным данным, в 2015 году глава семьи по неизвестным причинам выгнал мать своих детей — трех дочерей и старшего сына (молодой человек ушел с ней). При этом, как утверждают знакомые с ситуацией источники, мужчина не препятствовал их общению с дочерьми.

Дома у погибшего оперативники нашли пистолет ТТ, а в его Lexus 470 обнаружили дробовик. Все оружие было нелегальным. Отмечается, что сам мужчина пользовался авторитетом в Северо-восточном округе Москвы и был лично знаком со многими руководителями муниципальных структур и надзорных ведомств. Вместе с тем, в противоправной деятельности он замечен не был.

Ранее 30 июля сообщалось, что три сестры-москвички могли убить собственного отца из-за того, что тот мешал их общению с матерью.