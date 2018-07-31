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Следствие ужесточило обвинение подозреваемым в убийстве отца трем сестрам
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Следствие ужесточило обвинение подозреваемым в убийстве отца трем сестрам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь Останкиноского суда столицы Анна Селиванова заявила, что следователи приняли решение ужесточить обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств», максимальная санкция по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство в составе группы лиц")", — сказала Селиванова.
В данный момент суд принял решение не арестовывать девушек: судья запросила дополнительные доказательства того, что при более мягкой мере пресечения они попытаются оказать давление на следствие.
Представляющий сторону потерпевших адвокат Георгий Чугуашвили отметил, что девушки во время заседания суда выглядели «потерянно» и «вели себя скромно».
Ранее Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания 18-летней Кристины Хачатурян.
До этого суд на 72 часа продлил срок задержания 17-летней Марии Хачатурян и 19-летней Ангелины Хачатурян по делу об убийстве отца.
Девушки признали свою вину в ходе допроса. По их словам, мужчина долгое время причинял им моральные страдания.
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Женский форум  Ещё 14 источников 
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