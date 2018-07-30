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Следствие ужесточило обвинение трем сестрам по делу об убийстве отца в Москве
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Следствие ужесточило обвинение трем сестрам по делу об убийстве отца в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Останкинского суда Анны Селивановой.
"Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК ("убийство в составе группы лиц")", — сказала Селиванова.
Ранее Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания 18-летней Кристины Хачатурян.
До этого суд на 72 часа продлил срок задержания 17-летней Марии Хачатурян и 19-летней Ангелины Хачатурян по делу об убийстве отца.
Девушки признали свою вину в ходе допроса — они заявили, что мужчина долгое время причинял им моральные страдания.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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