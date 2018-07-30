Следствие ужесточило обвинение трем сестрам по делу об убийстве отца в Москве

Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Останкинского суда Анны Селивановой.

"Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК ("убийство в составе группы лиц")", — сказала Селиванова.

Ранее Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания 18-летней Кристины Хачатурян

До этого суд на 72 часа продлил срок задержания 17-летней Марии Хачатурян и 19-летней Ангелины Хачатурян по делу об убийстве отца.

Девушки признали свою вину в ходе допроса — они заявили, что мужчина долгое время причинял им моральные страдания.