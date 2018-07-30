Суд предоставил время для расследования дела о сестрах, зарезавших отца

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости . Останкинский суд Москвы дал следствию время для поиска дополнительных доказательств для заключения под стражу трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца, сообщил РИА Новости представитель потерпевших адвокат Георгий Чугуашвили.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы продлил срок задержания на 72 часа сестрам, зарезавшим 57-летнего отца на северо-востоке Москвы. Суд над обвиняемыми проходил в закрытом от публики режиме.

"Доказательств того, что они скроются или смогут повлиять на следствие, мало. Следователь пошел по шаблону — раз убийство, значит, сразу под стражу. Первое заседание судья перенесла по своей инициативе, остальные — по ходатайству защиты. И судья поступила очень грамотно", — сказал Чугуашвили.

Адвокат предположил, что в связи с этим в СМИ появилась информация, что дело против младшей сестры могут прекратить. «Это не соответствует действительности, все задержаны. Это бред, дело не собираются прекращать», — сказал он.

Чугуашвили отметил, что девушки на заседании суда выглядели «потерянно», «вели себя скромно, молчали, только отвечали на вопросы суда». Суд вернется к рассмотрению вопроса об их аресте 2 августа.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое дочерей погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий, отметили в СК.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.