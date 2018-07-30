Убивших отца-насильника сестер пришли поддержать мать и подруги — видео из суда

Три сестры, подозреваемые в жестокой расправе над отцом, доставлены в Останкинский суд города Москвы. На заседании их поддерживают мать и подруги. Сегодня им будет избрана мера пресечения.

По версии подозреваемых, их отец пришел домой в неадекватном состоянии, предположительно, в наркотическом опьянении, и накинулся на них с ножом. Одна из девушек получила ранения бедра и ушибы. По неподтвержденным данным, одной из сестер удалось выхватить у Михаила Х. нож, а затем пришлось обороняться. В результате конфликта мужчина получил 46 ножевых ранений, одно из которых — в сердце, и скончался на месте.

Ранения одной из девушек оказались не критичными: после оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили. Затем сестры сказали на допросе, что жили в постоянном страхе: отец избивал их, издевался и насиловал.

По предварительной версии, мужчина употреблял наркотики и имел проблемы с психикой. В его вещах обнаружили два килограмма героина и целый арсенал оружия.

По словам знакомых семьи, последнее время родитель держал детей в заточении и не пускал в школу. Судя по фотографиям в социальных сетях, Михаил был религиозным человеком. Заставлял молиться и дочерей, велев выставлять иконы каждый раз, когда он приходит домой. Мать какое-то время назад была изгнана из семьи: отец велел ей убраться, угрожая расправой над девочками. После убийства она приехала к дочерям и намерена поддерживать их.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий знакомой сестер: по ее словам, девочки три раза за год пришли в школу.