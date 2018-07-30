Почему женщины мечтают о друге-гее?

А действительно почему? Ведь с давних времен почетное место друзей было занято бриллиантами? Но новые поколения, новое мышление и кинематограф поменяли женские приоритеты. Сексуальные меньшинства сегодня уже не меньшинства. Говорить о своей ориентации стало отнюдь не зазорно. А фильма типа «Лучший друг», «Секс в большом городе», «Свадьба лучшего друга» наглядно показывают, что такая дружба вполне возможна, хоть и имеет подводные камни.

Причина первая — мужчина гей лучше обычной подруги

Он действительно с удовольствием пройдется с вами по бутикам. Прекрасно разбираясь в модных трендах — посоветует или отговорит покупать креативную шляпку. Причем делать это будет от чистого сердца. Тогда как поговорку «женское счастье лысые подруги» еще никто не отменял.

Причина вторая — он не обидит

От мужчины-гея нет смысла ожидать необъяснимой агрессии. Подвыпив с вами, он не станет ревновать вас к каждому столбу. Не поднимет на вас руку, потому что пришел злым. И не изнасилует, если вдруг подвернется «удобный случай».

Причина третья — не соперник

Не поделили мужчину — к сожалению, самая частая причина ссор даже лучших подруг. Всегда найдется мальчик, в которого были обе влюблены в школе. Или муж одной из подруг может очень даже приглянуться второй из них. Да и случаев, когда лучшая подруга — любовница мужа, не так уж и мало. Другое дело друг-гей. С ним можно без какого-либо риска знакомить своего жениха, мужа, нового парня. Пусть он нетрадиционной ориентации, но все-таки он мужского пола. Поэтому, выслушав твои опасения или восторги насчет нового ухажера, он сможет не только прокомментировать ситуацию, но и дать дельный совет. Наверняка, он поможет тебе стать более проницательной в общении с мужчинами. Гей либо одобрит женский выбор, либо укажет на недостатки избранника, но уж точно не отобьет его. Разве только твой избранник не окажется латентным гомосексуалистом.

Причина четвертая — можно быть самой собой

А вот эта причина, пожалуй, действительно дорогого стоит. Иметь возможность быть самой собой — это большая роскошь. В мире, где даже отношения претерпевают огромную конкуренцию, показаться кому-то на глаза без привычного макияжа, маникюра или укладки — большой риск. В то время как с другом-геем эти комплексы можно даже не брать в расчет. Не успела накраситься, сделать эпиляцию или поправилась за неделю отпуска? Друг гей или посмеется вместе с тобой над ситуацией, либо по-дружески пожурит. Но не как не пойдет «налево», в поисках лучшего варианта.

Причина пятая — дружбу не испортит неудачный секс, просто потому что секса не будет

Мало ли случаев, когда дружба мужчины и женщины приводила к сексу? Да на каждом шагу такое. Ведь как сказал Бернард Шоу : «Дружба между мужчиной и женщиной — это отношения либо бывших любовников, либо будущих». Будем откровенны, старик был прав. Так вот, дружбу между мужчиной-геем и женщиной практически невозможно испортить таким образом. Хотя, если вспомнить фильм «Лучший друг», то героям Мадонны и Руперта Эверетта это таки удалось.

Мнение психологов

Как свидетельствуют данные социологических опросов, на практике более 10% девушек заявляют о своей дружбе с мужчинами-геями и 100% из них абсолютно довольны этими отношениями.

В то время как психологи Калифорнийского института психологии уверены, что дружба с мужчиной-геем способна лишь испортить жизнь женщине. По мнению специалистов, в такой дружбе один из друзей, а это чаще всего женщина, пытается скрыть свой комплекс неполноценности.

То есть для женщины, дружба с мужчиной-геем, как считают специалисты — это лишь определенная форма эскапизма. Проще говоря, у такой девушки либо страх перед мужчинами, либо нет собственной личной жизни, либо есть, но она ею крайне недовольна.

А что думаете вы по этому поводу?

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