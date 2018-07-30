Вот это ми-ми-мимика: собака и человек смеются одинаково

Это действительно очень смешно!

Давно подмечено: хозяева и их питомцы очень похожи друг на друга. Фотограф из Петербурга Татьяна Саенко (@tanya_asfir) пошла дальше, сравнив мимику собаки и ее хозяина. Ну а в качестве модели взяла собственного бигля по кличке Оушен и мужа Дмитрия. Получились ну очень забавные фотографии: и мужчина, и собака строят просто уморительные рожицы. Пять баллов за артистизм обоим!

Оушен активно использует мимику для общения с хозяевами

Вообще-то у Татьяны и ее мужа живут два бигля — Оушен и Марвел. Но для съемок выбрали первого. Ведь он, по признанию Татьяны, «спокойный как танк, но упертый и хитрый, и при этом ненавязчивый». Песика, который не разнесет в первые полчаса незнакомое помещение, гораздо удобнее брать с собой на съемки, а потому он успел привыкнуть к студии.

«Оушен активно использует мимику для общения с нами, — улыбается Татьяна. — Я считаю, что любая собака, хозяин которой поощряет — и понимает! — такой способ коммуникации, сможет отразить широкий спектр эмоций на своей морде. Это дело практики. Однажды я попробовала поймать момент, когда Оушен умильно поднимает одну бровь. Собственно, именно после этого стала изучать вопрос мимики собак в надежде понять, осознанно он это делает или нет. И когда нашла тому подтверждение, решила об этом рассказать — и показать. Так и родилась идея проекта».

Все началось с этих «бровок домиком»

Съемки пса проходили в несколько этапов. Во время одного из них Татьяне помогал ее преподаватель. Оушен, по словам хозяйки, отличается высоким интеллектом. А потому на всяческие «мяу» и «гав-гав» из уст фотографа, державшего в этот момент над ним свет, не реагировал. «Взгляд собаки ясно говорил „Ты вот это сейчас серьезно?“. Фото не вошло в итоговую подборку, но есть на моей странице», — добавила Татьяна.

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С мужем тоже проблем не возникло. Хотя фотографируется Дмитрий с куда меньшей охотой, чем бигль. «Я была уверенна, что у него все получится, а вот он сомневался. В итоге мы начали смеяться и дурачиться в студии, придумывая реплики к выражению морды пса, и у него все получилось», — до сих пор с улыбкой вспоминает Татьяна ту фотосессию.

Фотопроект «Мимика» в итоге стал курсовой работой Татьяны в Школе академической фотографии. Сейчас она снимает продолжение проекта, готовит к выпуску большую фотокнигу. Возможно, будет и выставка.

Ну а пока этого не произошло, полюбуйтесь на эти две хитрые мордахи. Гарантируем: хорошее настроение после просмотра обеспечено как минимум на полдня.

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