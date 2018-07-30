Огромные глаза и «змеиное лицо»: какую пластику делают китаянки и почему над ними смеются

В богатых районах Пекина девушки становятся все более похожими друг на друга, и причина тому — повальное увлечение пластикой.

Жертв модной пластики в Китае называют «шедзиньлянь», или «змеелицые» — в честь одной из героинь популярного в стране мультфильма. Вот этой:

Страстно желая усовершенствовать свои лица, девушки делают операцию на складке века — эпикантусе — что позволяет иногда увеличить глаза вдвое, жестоко расправляются с длинным или неизящным носом и отдают большие деньги за изменение формы подбородка.

Как сообщает сайт ECNS, к 2019 году рынок пластической хирургии в Китае станет третьим по объему в мире после США и Бразилии. Но китаянки не всегда доверяют соотечественникам: 60 тыс. жителей страны ежегодно ездят «за новыми лицами» в Южную Корею.

Многие молодые пациентки признаются, что мысль о пластике у них возникла после использования фильтров для фото с эффектом изменения черт лица, другие ориентируются на любимых поп-звезд, которые выглядят именно так: острые подбородки, крошечные носы, круглые глаза.

Несмотря на критику в СМИ и постоянные шутки в соцсетях о «змеиных лицах» и «походах к одном и тому же хирургу», волна пластики в Китае пока даже не на пике, а лишь разгоняется.

Часто родители дарят китаянкам новые «глаза и нос» на выпускной. А как тебе усовершенствованные китайские красавицы?

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Фото:Instagram