Разговоры по душам: интервью с Екатериной Одинцовой

В конце июля стартуют съемки второго сезона проекта «Миллионер на выданье», в котором за сердце олигарха будут бороться девушки со всей страны. Ведущая осталась прежняя — Екатерина Одинцова . В интервью SUNMAG она рассказала, каких мужчин сама предпочитает и почему не вмешивается в личную жизнь сына.

Катя, 13 июля у вас был день рождения. Как отметили?

Я улетела в Майами на свой любимый остров Фишер-Айленд. В прошлом году праздновала на широкую ногу — было 200 человек гостей, а в этот раз решила отметить в тишине. Ко мне прилетела подруга Юля Барановская с детками. Также присоединились еще несколько человек. Плюс моя дочка Дина. Сын Антон остался в Москве с женой.

Как поздравили дети?

Вручили подарки и наговорили много теплых слов.

Ваш сын недавно женился. Какая вы свекровь?

Надеюсь, что хорошая, потому что очень люблю свою невестку, уважаю, восхищаюсь ее душевными и человеческими качествами. Одобряю выбор Антона всей душой. Но у меня есть правило: в личную жизнь детей с советами не лезу. Во-первых, мне самой есть чем заняться — работа, съемки, друзья, путешествия. Считаю, что залог счастливой семьи заключается еще и в том, что родители не вмешиваются в отношения детей. Молодые люди сами должны выстраивать ячейку общества. Так что Антону и его супруге сказала, что мой дом всегда открыт, если им нужна помощь. Но с моей стороны лишних инициатив не будет.

Дина — ваша копия внешне, а характером в кого?

Не в меня. Она более целостная и сильная. Обладает крепким стержнем. При этом интеллигентна и воспитанна. Четко отстаивает границы. Умеет правильно и четко показать, что для нее важно, а что нет. Трудолюбива, целеустремлена, креативна. У нее хороший вкус. Избирательна во всем — людях, книгах, искусстве, моде.

Какая вы мама?

Разносторонняя. Я и друг, и наставник. Строгой тоже могу быть, потому что все-таки родители несут ответственность перед детьми за привитые взгляды. Считаю себя умеренно строгой и либеральной.

Вы всегда хорошо выглядите. Поделитесь лайфхаками.

Конечно, у меня есть секреты. Давно поняла, что нужно пить БАДы и витамины, которые поддерживают организм изнутри. Принимаю витамин D, жирные кислоты омега-3 и другие препараты. В день выходит от 5 до 12 капсул. Считаю, что каждый взрослый человек, если может себе позволить, должен заботиться о здоровье. Также люблю процедуры по уходу, массаж. Делаю соляной пилинг, после которого кожа становится бархатной. Ну и мезотерапия, нити — куда без них? А на отдыхе всегда занимаюсь аквааэробикой.

Назовите пять бьюти-средств, которые всегда есть в вашей косметичке?

Маска для лица Valmont. Держишь 20 минут — и как новенькая. После можно даже тональную основу и пудру не наносить. Крем для лица, тушь, стойкая подводка и нежно-розовый блеск для губ. Ну и духи тоже не помешают.

Без каких элементов гардероба не можете обойтись?

Без маленького черного платья, элегантных лодочек на шпильке, джинсов, белой рубашки. Также очень люблю кашемировые костюмы — трико и джемпер с V-образным вырезом. С удовольствием ношу вязаные кардиганы и шелковые пижамы.

У вас есть стилист?

Нет, сама подбираю одежду. Просто я себя так хорошо изучила, что дольше буду объяснять стилисту… Впрочем, когда-то, много лет назад, директора моды ведущих изданий дали мне советы и помогли найти свой стиль.

Какие ваши любимые цвета?

Белый, светло-голубой, нежно-розовый, черный, красный и холодный желтый.

Вас часто сравнивают с Мэрилин Монро . У вас лично есть кумир?

Спасибо за сравнение с Мэрилин Монро. Она очень женственная, легкая, игривая. Такой и должна быть женщина внешне. Однако ее внутренние качества и образ жизни мне абсолютно не импонируют. Имея такие данные и талант, она так трагически ушла. При этом не смогла создать семью, родить детей. Еще и стала жертвой политических интриг. Погибла ни за что. Мой кумир — это Софи Лорен . Люблю ее за проявление мудрости, силы и стойкости.

Скоро начнутся съемки второго сезона «Миллионер на выданье». Поделитесь впечатлениями от первой части?

Мощное шоу. В этот раз для успешного мужчины его дети будут выбирать жену. А я им немного помогаю сориентироваться. Невероятно интересно участвовать в данном проекте. Мы даем шанс девушкам побороться за сердце олигарха и понять, как все происходит. Увлеченно наблюдала за тем, как по-разному вели себя героини и как потом жених комментировал свидания.

Какие главные ошибки допустили участницы?

Мне кажется, их не было. А вообще главная ошибка, которую может допустить женщина, — это идти на поводу у желаний партнера, переставая быть собой. Ни в коем случае так не делайте. Надо быть собой, транслировать ценности и получать удовольствие от жизни. Мужчина либо любит, либо нет — хоть из кожи вон вылези. Или зацепила, или нет. Стараться продумывать линию поведения — абсолютно неблагодарное занятие. В шоу больше всего симпатии и у меня, и у миллионера вызывали девушки, которые искренне наслаждались просто общением.

А вы о каком человеке мечтаете?

Для меня важны такие качества, как чувство юмора, способность радоваться жизни и наслаждаться ей. Приветствую наличие целей, к которым он идет с улыбкой на лице. Даже самый успешный бизнесмен не будет привлекателен, если, выпучив глаза, рвется к деньгам и власти. Это уже перекос. Мне импонируют счастливые, веселые и гармоничные люди. Одной фразой: мужчина, который не выносит мозг. Как бы грубо ни было сказано, но точнее выразиться сложно.

Для вас важны деньги?

По личному опыту скажу, что наличие финансов не делает человека счастливым. Я и сама неплохо зарабатываю. Даже могу назвать себя завидной невестой с точки зрения материального благосостояния. У меня есть успешный бизнес. Так что в материальном плане обеспечиваю себе уровень жизни, который хочу. Хочу ли выйти замуж за успешного мужчину? Если встречу такого, то почему нет. Но в моей линейке ценностей человек благородной профессии, например учитель или врач, гораздо привлекательнее, чем какой-то финансовый воротила, который зарабатывает, обманывая людей. Мужчину определяет его дело. Это сродни миссии. Он должен быть достойным.

На что обычно тратите гонорары, зарплату?

На путешествия, уход за собой, рестораны, детей, родителей. Люблю наряды, но не покупаю слишком много. Могу приобрести украшение, если очень захочется, но не зацикливаюсь на этом. Не обрастаю недвижимостью. Мне достаточно одной квартиры. Приятно чувствовать себя свободной, как ветер. Отели, дома в аренду — это же так прекрасно! Никакой заботы с ними.

Если бы была возможность вернуться в прошлое, что бы поменяли?

У каждого есть то, о чем он жалеет. Кажется, что можно было бы поступить по-другому. Но если смотреть на жизнь глобально и на то, как себя чувствую, я бы не хотела ничего менять, всем довольна. Единственное, если бы смогла помочь спасти жизнь отцу своих детей, то сделала бы это. Но понимаю, что мы не властны над многими событиями. Нужно учиться смиряться. Я это умею.

Можете назвать себя счастливым человеком?

Да. Живы и здоровы мои родители, благополучны дети. Антон и Дина выросли достойными людьми. Мирное небо над головой, нет войн. Все, слава Богу, дает возможность радоваться. С благодарностью принимаю все, что происходит со мной.

Фото: Арина Мостовщикова

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите